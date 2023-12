Symbio inaugura la gigafactory SymphonHy: Stellantis sorride

Symbio e Stellantis

Stellantis conferma in questo modo di credere nella commercializzazione di unità a idrogeno a zero emissioni per i veicoli commerciali leggeri, non a caso ha messo in campo i modelli Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy e Opel Vivaro-e. Il gruppo sta comunque ampliando la sua gamma per includere grandi furgoni con un’architettura a media potenza, con un’autonomia fino a 500 km e un tempo di ricarica inferiore a 10 minuti. Stellantis ha confermato anche l’intenzione di sviluppare una tecnologia a idrogeno per i suoi pick-up del brand Ram, in linea con l’obiettivo di elettrificare la sua gamma di veicoli con un’autonomia di 320 miglia ALVW o 200 miglia GCWR e un rifornimento rapido, senza compromettere la capacità di carico utile. Tutti questi veicoli saranno dotati di celle a combustibile prodotte da Symbio.