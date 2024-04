Suzuki Vitara: il restyling è servito

Le novità degli esterni Da un punto di vista stilistico il restyling si è concentrato soprattutto nel frontale della nuova Vitara, che ora mette in mostra una griglia priva dei caratteristici listelli verticali ma con una sottile linea cromata che attraversa il logo Suzuki e si congiunge alla firma luminosa a led. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato: ora ha meno cromature e appare più dinamico. Sono in tutto dieci le vernici disponibili per la carrozzeria, cinque monocolore e cinque bicolore: tra le novità figurano in listino le colorazioni Sphere Blue Pearl (con il tetto in Cosmic Black Pearl Metallic) e il Titan Dark Gray Pearl Metallic.

Le novità degli interni e la tecnologia L'attenzione cade sul nuovo cruscotto, dal design del tutto nuovo, ma in abitacolo ci sono ora diversi vani portaoggetti e nuovi rivestimenti. Tra gli optional figura anche un nuovo tetto apribile panoramico. Per l'occasione Suzuki ha rinnovato anche il sistema multimediale, ospitato ora in un display da 9": la riprogettazione del software è stata fatta "in casa" ed è stata studiata per permettere al conducente di trovare in modo più rapido e facile le funzioni desiderate. Il sistema è compatibile con Andorid Auto ed Apple CarPlay, ha connettività wi-fi e consente di accedere da remoto a varie informazioni che riguardano la vettura tramite l’app per smartphone.

Ufficio stampa Suzuki

Motori e Adas La gamma della nuova Vitara ha in listino due motori, il 1.5 Dualjet full hybrid da 115 CV di potenza (con motore elettrico da 24 kW e batteria agli ioni di litio da 140 Volt), abbinato a un cambio manuale automatizzato a sei velocità (AGS) e l'unità turbo benzina da 1,4 litri di cilindrata e 129 CV di potenza, con sistema mild hybrid a 48 Volt e cambio manuale a sei rapporti. Su tutte e due si può avere la trazione integrale con le quattro modalità di guida 4WD (Auto, Sport, Snow e Lock). Per quanto riguarda la sicurezza, in Suzuki hanno migliorato alcuni dei sistemi di assistenza alla guida, come l’assistente alla frenata d’emergenza, il monitoraggio della stanchezza del conducente, il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e l’assistente al mantenimento della corsia. Sul fronte dei prezzi, Suzuki non ha ancora comunicato il listino ufficiale, si ipotizza comunque l'arrivo della Vitara 2024 nelle concessionarie italiane a partire dalla prossima estate.