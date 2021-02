Suzuki svela la nuova generazione della Hayabusa

Il frontale appuntito è l’emblema di questo look rapace, dal sapore vintage ma modernissimo, tanto da accogliere ora il faro Multi-LED. La resa aerodinamica della superbike nipponica è una delle più efficienti mai realizzate su una moto di serie, per giunta offre la massima protezione al pilota e maggior comfort, visto che il manubrio che è stato arretrato di 12 mm. Gli elementi distintivi della Hayabusa sono innumerevoli, dagli specchietti retrovisori sottili ai cerchi a sette razze dal design inedito, fino ai silenziatori leggeri, che hanno fatto risparmiare più di due chili di peso rispetto ai precedenti.

Il motore della Hayabusa è il 4 cilindri da 1.340 cc, che sviluppa la potenza di 190 CV e una coppia di 150 Nm a 7.000 giri. Appartiene alla categoria delle “Ultimate Sport” e Suzuki ne ha limitato elettronicamente la velocità massima a 299 km orari. Per gestire tanta velocità, lʼha poi arricchita dei più evoluti sistemi elettronici di assistenza alla guida. Di serie ha il limitatore di velocità, una novità assoluta per una moto di serie, il Traction Control con 10 livelli dʼintervento regolabili e il Launch Control System a 3 livelli. La ciclistica conta su una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm e l’ammortizzatore posteriore sempre Kayaba.

Potente lʼimpianto frenante, con pinze freno anteriori Brembo Stylema a 4 pistoncini abbinate a dischi da 320 mm di diametro e il plus del sistema di frenata integrale Combined Brake System. Gli pneumatici sono Bridgestone Battlax Hypersport S22. Due le livree disponibili: Nero/Gold e Silver/Rosso, per un prezzo tutto compreso di 19.390 Euro. In Italia è prevista anche la speciale versione di lancio Hayabusa Web Edition, 10 esemplari con scarico in titanio Akrapovic a 21.490 Euro, ma già tutti prenotati!

Nello speciale motori anche la Suzuki Hayabusa