Suzuki Rally Italia Talent, a caccia dei futuri piloti

Dal 2014 il sogno di diventare rallysti ha trovato in Suzuki il partner giusto . Piloti o navigatori, con patente di guida o anche no (basta aver compiuto 16 anni), il Suzuki Rally Italia Talent ha reso noto il programma 2020. LʼAuto Ufficiale prescelta per le 9 categorie del contest è la vivacissima Swift Sport .

Unʼauto leggera e performante, perfetta per le gare rally. La Suzuki Swift Sport 1.0 Boosterjet RS sviluppa 140 CV, pesa solo 975 kg a vuoto e scatta da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Con la stagione 2020 il Suzuki Rally Italia Talent giunge alla settima edizione. Questʼanno gli iscritti sono stati 9.299 e per la prossima edizione, quando mancano più di due mesi, siamo già oltre le 5.000 iscrizioni. La filosofia del talent ‒ racchiusa nell’hashtag #rallypertutti ‒ è quella di essere aperta, di rivolgersi cioè a tutti, giovani che sognano di diventare piloti o navigatori di rally, che abbiano appena 16 anni e la liberatoria dei genitori. Ma è aperta anche ai meno giovani e alle donne.

A selezionare i piloti e i navigatori sarà una squadra di esaminatori ACI di alto profilo, composta da rallysti di grande esperienza. Saranno loro a comporre lo staff di istruttori del talent e dispenseranno consigli per rendere la guida più efficace e sicura, non solo in gara ma anche e soprattutto in strada. Lʼobiettivo è diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza stradale. Le selezioni partiranno nel fine settimana del 10/12 gennaio 2020 al Cremona Circuit e proseguono poi nei successivi weekend sul Circuito di Siena, la Pista del Corallo (SS), il Circuito di Viterbo, quello di Adria, lʼAutodromo del Levante (BA), il Circuito d’Abruzzo (CH), di Busca (CN) e di Pergusa in Sicilia il 13/15 marzo.

Nove le categorie: Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, cui si aggiungono i gruppi Young Under 16 e Wild Card. A ciascuno di loro sarà offerta la successiva partecipazione gratuita a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Tutte le informazioni sono sul sito www.rallyitaliatalent.it.