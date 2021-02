Suzuki lancia le versioni 2021 di SV650 e V-Strom 1050 XT

Suzuki SV650 MY2021 è una potente ed efficiente naked da 76 CV, che vanta un consumo medio pari a 3,9 litri/100 km (vale a dire 26 km/litro circa). Suzuki la propone anche in versione depotenziata (35 kW, cioè 48 CV) per chi ha la patente A2 e magari vuol passare a una moto di stazza e buona personalità. Di serie la nuova SV650 ha lʼABS e anche due tecnologie esclusive come l’Easy Start System e il Low RPM Assist: la prima facilita l’avviamento del motore, la seconda stabilizza il regime del motore al minimo. Tre le combinazioni di colore della moto: nero con telaio a traliccio color bronzo; nero matto con telaio e cerchi blu; rosso per telaio e cerchi con serbatoio bianco e sovrastrutture di colore nero. La Suzuki SV650 MY2021 costa da 6.790 Euro.

Suzuki V-Strom 1050 XT MY2021 monta il bicilindrico Euro 5 da oltre un litro di cilindrata e 107,4 CV di potenza. La Sports Enduro Tourer giapponese dispone del sistema elettronico Suzuki Intelligent Ride, che consente di integrare la piattaforma inerziale IMU Bosch a 6 assi con i più avanzati dispositivi elettronici di sicurezza. Cruise Control, Traction Control e tante altre dotazioni sono di serie.

Anche sulla nuova V-Strom 1050 XT ci sono due nuove colorazioni: nera con cerchi dorati e grigia con cerchi blu. Affiancano le altre livree in gamma: gialla e bicolore bianca-arancione. Standard sono, tra lʼaltro, il parabrezza regolabile su 11 posizioni e con un’escursione di 50 mm, la sella regolabile in altezza su due livelli, una presa USB a lato della strumentazione digitale multifunzione e una seconda presa, stavolta 12V, nel sottosella. Prezzi da 14.590 euro.