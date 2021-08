Suzuki Jimny, arriva la versione PRO del baby fuoristrada

Cʼè una nicchia di mercato che non fa sconti. Perché è esigente, sa cosa vuole e non accetta compromessi, va in montagna o per spasso o per lavoro, e deve saperlo fare senza alcun timore e arrampicandosi ovunque. È la nicchia dei piccoli fuoristrada compatti , quattro metri al massimo di lunghezza per contenere gli ingombri e sbalzi ridotti allʼosso per scavallare ogni pendio, ogni angolo fuori norma. Come solo Suzuki Jimny può, per il quale arriva oggi la versione professionale 1.5 PRO 4x4 AllGrip .

Suzuki lʼha tenuto per un poʼ nel cassetto il “vecchio” Jimny, il “suzukino” per eccellenza, erede dei Santana e 410SJ. Il passaggio alle alimentazioni ibride (Suzuki è leader in Italia nel segmento dei 4x4 Hybrid) aveva tolto un poʼ di appeal al piccolo fuoristrada, che monta un tradizionale motore 1.5 benzina da 102 CV, ma da più parti sono giunte richieste a Suzuki, soprattutto dal mondo professionale che si serve del Jimny per accedere ai piedi di un traliccio o di un impianto di risalita o su punti nodali della montagna. Così riecco Suzuki Jimny, nella versione 1.5 PRO 4x4 AllGrip con lʼomologazione N1 di veicolo commerciale, e ammettiamolo, come lui non cʼè nessuno.

Decisivo quindi il feedback con la clientela per il varo di questa versione PRO, e le 1.500 prenotazioni a scatola schiusa raggiunte in pochi giorni lʼhanno confermato. Dʼaltronde il suzukino è in grado di arrampicarsi ovunque e svolgere mansioni che, per la sua compattezza, nessun altro veicolo può. Un 4x4 alto da terra 210 mm e dalla versatilità impareggiabile, con lʼabitacolo separato da una rete divisoria fra zona anteriore e vano di carico, cui si accede aprendo il classico portellone incernierato lateralmente e con ruota di scorta esterna. Ai lati sono previsti fori per fissare accessori quali traverse, ganci e reti, per fare trasporti più sicuri e impedire alla merce di muoversi.

Lʼabitacolo a due posti consente un capiente volume di carico, che sale fino a 863 litri, 30 più del vecchio modello. Ma Jimny strizza lʼocchio anche a chi vuol solo divertirsi, quegli automobilisti privati che sono il 97% della clientela Suzuki, perché attraversare il bosco su un sentiero che non ha nulla di carreggiabile è permesso soltanto a pochi mezzi, Jimny PRO tra questi. Eccezionali alcuni dati: supera angoli di attacco, di uscita e di dosso di, rispettivamente, 37, 49 e 28 gradi! Costa 18.700 Euro IVA esclusa o 23.400 Euro chiavi in mano, ma è disponibile anche nella formula Noleggio a Lungo Termine nell’ambito del programma Suzuki Rent.

