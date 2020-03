Suzuki Ignis Hybrid, iniezione di nuova energia

Suzuki rinnova Ignis , la city car con spiccate doti offroad, e le regala la nuova versione mild hybrid . Una motorizzazione moderna, rispettosa dello standard Euro 6D . Più alta di un centimetro rispetto a prima, grazie alla maggior escursione delle sospensioni, la giapponesina si presenta con una nuova mascherina frontale e feritoie verticali in stile Jimny .

Il cuore pulsante della nuova Suzuki Ignis Hybrid è il motore 1.2 Dualjet a benzina da 83 CV. Al suo fianco agisce unʼunità elettrica con amperaggio aumentato da 3 a 10Ah, ciò che permette un maggior sostegno al motore termico e una maggiore efficienza, tanto che i consumi di benzina scendono a 3,9 litri per 100 km. Il picco di coppia è di 107 Nm ed è ottenuto a un regime di soli 2.800 giri. Il cambio è manuale, ma in opzione è disponibile anche il CVT a variazione continua. Il modulo ibrido funziona con l’Integrated Starter Generator, che fa da alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico.

Il look dellʼauto si caratterizza per i nuovi paraurti anteriore e posteriore, che hanno ora finiture argentate. Ci sono poi tre colori di carrozzeria inediti, mentre allʼinterno ci sono due nuovi colori (blu scuro e argento), ma soprattutto un cruscotto ridisegnato e più giovanile e moderno. Due gli allestimenti ‒ Cool e Top ‒ e di serie sempre il sistema d’infotainment con schermo touch da 7” e integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie anche i fari full LED e i fendinebbia, i cerchi in lega da 16 pollici, la retrocamera di parcheggio, i sedili anteriori riscaldati e i posteriori scorrevoli.

Suzuki Ignis Hybrid è disponibile con trazione anteriore oppure integrale. Quest’ultima sfrutta il funzionale schema a giunto viscoso AllGrip Auto, che trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori non appena le anteriori perdono aderenza, migliorando la motricità e la sicurezza di marcia. Il sistema è associato anche al mantenimento della velocità in discesa e al Grip Control che gestisce in automatico la trazione. Forbice di prezzi che va da 16.500 a 19.250 euro.

