Suzuki Burgman, Donʼt Stop your passion!

Si chiama “ Don’t stop your passion ” lʼiniziativa che Suzuki Italia ha pensato per affrontare l’emergenza Covid-19 . Le concessionarie chiuse e il fermo prolungato dei veicoli impongono scelte controcorrente e, di conseguenza, occasioni imperdibili, misurate sulla Fase 2 e lʼesigenza di far ripartire il Paese. Come la promozione per Burgman 400 ABS .

Il grande scooter è proposto con uno sconto secco di 1.200 euro fino al 30 giugno, per un prezzo di 6.690 euro, franco concessionario incluso, anziché i 7.890 euro del listino ufficiale. Sarà inoltre inclusa l’estensione gratuita della garanzia ‒ da 2 a 4 anni ‒ e lʼassistenza stradale. Campione del mercato nella fascia di scooter medio-alti, Burgman 400 è giunto alla quarta generazione e monta un motore 4 tempi di 399 cc Euro 4. Ha una linea bella e dinamica, ruote da 15 pollici e la sella bassa e snella, più imbottita di 20 mm rispetto al vecchio modello. La posizione di guida è stata spostata in avanti, per un feeling quasi da moto sportiva, e lo schienale è regolabile come anche la sospensione posteriore.

Suzuki Burgman 650 Executive

Lʼiniziativa di Suzuki Italia si espande a tutta la gamma, sia scooter che moto (interessanti le promozioni sulla gamma GSX). Non è dunque escluso il più grande dei Burgman, il modello 650 Executive. Un meraviglioso scooterone con un equipaggiamento imbattibile, dotato di motore bicilindrico da 650 cc e cambio automatico elettronico, e per il quale i clienti non dovranno più preoccuparsi del carburante. La promozione “Don’t stop your passion” offre infatti uno sconto parti al carburante necessario per percorrere oltre 8.000 km, oltre a 4 anni di garanzia e assistenza stradale.

Fino al 30 giugno Suzuki Italia ha poi rafforzato la collaborazione con Findomestic, proponendo varie soluzioni di finanziamento, tra cui Suzuki Now! a interessi zero. Cʼè poi la soluzione Way2Ride, che consente di salire subito in sella a una Suzuki, rinviando di 3 anni la scelta se completare lʼacquisto saldando la maxi-rata, restituirla o sostituirla con una nuova avendo la certezza del suo valore futuro garantito.