Suzuki Across Plug-in Model Year 2024

Si tratta del nuovo navigatore satellitare integrato , che si aggiunge alle App di navigazione da smartphone, raggiungibili grazie alla connettività Apple CarPlay wireless, Android Auto e MirrorLink. Non è tutto, perchè Across Plug-in 2024 ha nella sua dotazione di serie il nuovo sistema Intelligent Speed Assist - ISA #Occhioallimite livello 2 : è un dispositivo che consente al veicolo di adeguare automaticamente la sua velocità ai limiti incontrati sulla strada e riconosciuti dai sensori elettronici di bordo. Il sistema opera in maniera autonoma per evitare un involontario superamento delle velocità imposte, dando comunque la possibilità al conducente di disattivarlo, se lo ritiene opportuno.

La tecnica della Suzuki Across Plug-in

È mossa da un motore a benzina e da due motori elettrici che sviluppano una potenza totale di sistema di 306 CV. Come funziona il powertrain? A muovere l’auto sono le unità elettriche, quella anteriore da 182 CV e quella posteriore da 54 CV. Il quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 CV agisce sulle ruote solo quando si accelera con decisione o si procede ad andatura sostenuta. Diversamente rimane spento o si avvia solo per ricaricare la batteria, che ha una capacità di 18,1 kWh e regala (secondo quanto dichiarato nel ciclo misto WLTP) un’autonomia elettrica di 75 km (98 km in ambito urbano) e può essere ricaricata in meno di tre ore presso le postazioni con corrente alternata fino a 15A grazie al caricatore di bordo da 6,6kWh. Per regolare l'andatura, il guidatore può scegliere tra tre modalità di guida: quella ibrida Auto EV/HV, che massimizza l’efficienza, la HV, che dà la priorità alle prestazioni, e CHG, che attiva il motore termico per ripristinare la carica delle batterie in assenza di una presa di corrente. La nuova Across dispone anche della trazione integrale E-Four: lo schema non prevede un collegamento meccanico tra i due assi ed è capace di funzionare a quattro ruote motrici anche con il motore termico disattivato. La coppia motrice è gestita in modo automatico e intelligente e con la funzione Trail Mode dà una motricità simile a quella che si avrebbe con un differenziale autobloccante.