Su Nissan X-Trail arriva il pacchetto Salomon

Chissà come andrà a finire la stagione turistica invernale, ma di sicuro in casa Nissan non manca lʼottimismo. Nasce così, in esclusiva per il mercato italiano, la versione speciale X-Trail Salomon , ricca di contenuti di stile e con lʼomaggio gradito di due borse da viaggio Salomon Prolog70 . Per prepararsi a vivere una stagione in montagna allʼinsegna dellʼavventura.

La serie speciale del Suv Nissan si basa sugli allestimenti N-Connecta e Tekna, i due più alti nella gamma di X-Trail. Distintive sono le barre trasversali sul tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e la finitura inferiore cromata del portellone. Le due borse da viaggio hanno la capacità di 70 litri, gli spallacci a scomparsa e lo schienale imbottito, con due scomparti impermeabili separati. Un accessorio indispensabile per chi ama le escursioni, fare lunghe camminate e non necessariamente in montagna.

Novità interessante si riscontra allʼinterno, grazie al nuovo sistema di Navigazione e Infotainment A-IVI di Nissan, che prevede nuove funzioni (come le info sul traffico live), unʼinterfaccia grafica innovativa e con il display configurabile. Non mancano i comandi vocali e lʼintegrazione con gli smartphone Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo sistema A-IVI è di serie su tutte le versioni di X-Trail, già dall’allestimento Acenta, e migliora nettamente la qualità dell’esperienza digitale a bordo del grande Suv, disponibile come noto anche in configurazione a 7 posti.

La gamma motori si compone del turbodiesel dCi da 150 CV, disponibile sia a due che quattro ruote motrici e sia con il cambio manuale a 6 marce che lʼautomatico Xtronic CVT, e del turbo benzina da 160 CV a trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione DCT. Il plus di Nissan X-Trail sta nel pacchetto di sicurezza ProPILOT, che assiste la guida in fase di sterzata, accelerazione e frenata, comprendendo il Cruise Control Intelligente, il sistema di mantenimento della corsia si marcia e il Traffic Jam Pilot per la marcia sicura nel traffico.

Prezzi: Nissan X-Trail N-Connecta dCi 150 CV 2WD con il pacchetto Salomon costa da 27.210 euro, grazie alla maxi-promozione delle concessionarie Nissan Italia. Prezzi che scendono ulteriormente a 25.710 euro in caso di adesione al finanziamento IntelligentBuy.