Stellantis: forte investimento in Sud America. I dettagli dell'operazione

Le tecnologie Bio-Hybrid

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, durante il prossimo decennio Stellantis prevede di investire oltre 50 miliardi di euro nell’elettrificazione e punta a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutti gli ambiti entro il 2038. A quanto pare però non è in ballo solo questo obiettivo, poichè tra i beneficiari di questo investimento ci sono le tecnologie Bio-Hybrid, che uniscono l’elettrificazione a motori ibridi alimentati da biocarburanti (etanolo) a tre diversi livelli. In tal senso lo stabilimento Stellantis di Betim, in Brasile, funge da centro di competenza globale dell’Azienda per la tecnologia Bio-Hybrid e porta avanti la sua tradizione di innovazione (in futuro, la regione produrrà anche un veicolo elettrico a batteria (BEV). La produzione dei primi veicoli con tecnologia Bio-Hybrid è flessibile e può essere introdotta in diversi modelli prodotti da Stellantis: questo sistema di propulsione è supportato da tre propulsori ibridi che verranno prodotti e introdotti sul mercato in modo graduale e inizieranno a essere disponibili entro la fine del 2024.