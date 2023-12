Stellantis e Ample: cosa fanno insieme?

Non è nuova, ma forse, almeno fino a ora, in pochi ci hanno creduto. Eppure la tecnologia di scambio delle batterie consente ai possessori di un veicolo elettrico di sostituire la batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti, effettuando una sosta all’interno di una stazione di scambio. Quindi, non più colonnine ma stazioni di scambio. I due protagonisti di questo accordo stanno inoltre valutando l’espansione dell’applicazione della tecnologia di scambio delle batterie modulari di Ample per soddisfare e migliorare la domanda delle flotte e dei consumatori di Stellantis su altre piattaforme e aree geografiche di Stellantis. Dalla teoria si passerà alla pratica nel corso del 2024, a Madrid (Spagna), su una flotta di 100 Fiat 500e nell’ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis.

Ancora una volta è la 500 a farsi avanti

Tanta storia, ma Fiat con la 500 guarda avanti. Lo dimostra anche la partenrship tra Stellantis e Ample, che ha scelto la Fiat 500e per dare il via alla fase operativa...dopo tutto si tratta del veicolo elettrico Stellantis più venduto in tutto il mondo e leader in molti mercati europei. La tecnologia di Ample si presenta così come un modo alternativo di ricaricare di energia i veicoli elettrici, senza dubbio con una tempistica più rapida. In questo caso le batterie modulari Ample sono progettate per sostituirsi alla batteria originale di un veicolo elettrico (il vantaggio per il costruttore di auto è quello di poter integrare questa tecnologia senza dover riprogettare le piattaforme). Le stazioni di scambio consentono un’installazione nelle aree pubbliche in soli tre giorni: quando si accede e si staziona al suo interno, il guidatore avvia il cambio della batteria dall’applicazione, ottenendo una batteria con ricarica completa in meno di cinque minuti.