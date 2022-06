ST125 Dax 2023, il ritorno del bassotto Honda

E in effetti la Honda ST125 Dax 2023 , che ritorna sul mercato italiano dopo una lunga assenza, assomiglia proprio a un “ Dackshund ” (il bassotto in tedesco), perché piccola e allungata. Ma è anche una motocicletta affidabile, su cui poter contare, proprio come la razza canina fra le più amate al mondo.

Modello storico in casa Honda

motore 125 monoalbero a 4 tempi Euro 5

, con più di 40 anni sulle spalle e varie generazioni di prodotto, mancava dai nostri listini da un poʼ di tempo, forse per quella silhouette troppo scarna e minimalista per i gusti “aggressivi” dei centauri italiani. Ora però la mini-bike torna con la modernità di un, raffreddato ad aria e forte di 9,4 CV di potenza. Ricordiamo che la ST125 Dax può esser guidata con la patente A1 per motocicli e anche con la patente B automobilistica, quindi può diventare un oggetto di divertimento anche per chi non ha mai preso la patente moto.

Per non farsi più chiamare piccola, con le sue “ruotine” da 12 pollici ‒ come Honda Monkey e MSX125 Grom ‒ il “bassotto” Honda ha

freni a disco anteriore e posteriore con lʼABS di serie

66 chilometri promessi con un litro di benzina

, la forcella rovesciata (roba da moto vere!) e il doppio ammortizzatore posteriore. Qualità alta anche nelle dotazioni, con le luci full­LED e il display LCD retroilluminato di serie. I pregi sono quelli di sempre: dimensioni ridotte, agilità, leggerezza e divertimento assoluto, ma si farà apprezzare anche per i, e di questi tempi…

La Honda ST125 Dax 2023 sarà disponibile in Italia nella sola livrea “Pearl Nebula Red”, corredata dal logo dell’ala Honda e dalla figura stilizzata del bassotto.

Prezzo di listino 4.190 euro

Nello Speciale Motori anche il “bassotto” della Honda, la ST125 Dax 2023