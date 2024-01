Speciale Motori: Honda, Kia, Volkswagen e Verge Motorcycles al CES 2024

Honda e i nuovi concept Il marchio giapponese ha presentato al CES di Las Vegas due concept che anticipano una nuova serie di veicoli elettrici, destinata ai mercati globali, che prende il nome di “0 Series”. Il nome “zero” richiama i concetti sia di ritorno all’origine sia di punto di partenza per il futuro del marchio, oltre che rimandare all’impatto ambientale “zero”. Il nuovo approccio alla progettazione dei veicoli elettrici del costruttore nipponico si basa su valori fondamentali come la compattezza (soprattutto in altezza per aumentare l’efficienza aerodinamica), la leggerezza (per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi) e la realizzazione di auto con tecnologia intelligente. Per tutti i dettagli, guardate il servizio che segue.

Kia e la nuova piattaforma A Las Vegas il costruttore coreano ha presentato una piattaforma per i futuri veicoli che va oltre il concetto stesso di mezzo. Il nome “Beyond vehicle” richiama il nuovo modo di intendere la mobilità al fine di fornire una risposta a ogni esigenza, ben oltre quella di spostamento da un punto a un altro. Si aprono così infinite possibilità sia per i clienti privati che per le aziende, grazie alla modularità degli interni e alla flessibilità di utilizzo. Dalla piattaforma PBV derivano ben cinque concept che arriveranno sul mercato in due fasi a partire già dal 2025. Per tutte le altre notizie in merito, guardate il servizio qui sopra.

Volkswagen e le nuove tecnologie A Las Vegas il brand tedesco ha presentato nuove tecnologie in collaborazione con il partner Cerence. Gli attuali modelli MEB e MQB evo del Gruppo VW che utilizzano l'assistente vocale IDA avranno accesso all'integrazione automobilistica di ChatGPT. Guidatore e passeggeri avranno così accesso al database di intelligenza artificiale con assistente vocale IDA e avranno a disposizione contenuti di ricerca che verranno letti dall’auto durante la guida...ma le sorprese di Volkswagen al CES 2024 non sono soltanto queste. Se volete saperne di più, curiosate per bene tra le righe e i servizi di questo Speciale Motori.

Verge Motorcycles, la Finlandia avanza La casa motociclistica finlandese specializzata in moto elettriche premium e caratterizzate da un’elevata tecnologia, ha scelto il CES per presentare una delle moto che al momento è considerata tra le più avanzate di tutti i tempi. Si tratta di una versione aggiornata del modello top di gamma Verge TS Ultra, che tra le novità annovera un nuovo pacchetto di tecnologie che rende la guida ancora più sicura. Grazie all’hardware e al software di ultimissima generazione la moto monitora l’ambiente circostante e avvisa il pilota in caso di pericolo imminente. Soluzioni già presenti sulle auto, ma una vera e propria novità per le moto.