Speciale Motori 2024: Volvo EX30, Peugeot e-5008, Volkswagen ID.Buzz GTX, Husqvarna Svartpilen 801

Non capita spesso di avere in uno Speciale Motori tre modelli 100% elettrici: ecco un esempio di come Volvo, Peugeot e Volkswagen interpretano il cammino verso una produzione sempre più elettrificata.

Volvo EX30: la nostra prova Ci siamo messi al volante del nuovo Suv elettrico compatto di Volvo e ci aggrappiamo alle date per farvi capire quanto è importante la EX30 per la casa svedese: Volvo ha come obiettivo quello di diventare azienda climate neutral entro il 2040, ma ancor prima (e parliamo del prossimo anno) intende vendere il 50% di unità globali prodotte totalmente elettriche e dal 2030 diventare un costruttore di auto esclusivamente full electric. Pensate un po', la piccola C30 era lunga 4,26 m, mentre la EX30 ne misura (in lunghezza) 4,23, ed è larga 1,83 m e alta 1,54: questo per raccontarvi che è il modello più compatto che Volvo abbia mai costruito. Ed è anche il più sostenibile. Dobbiamo solo raccontarvi come va su strada e allora ecco a voi il nostro servizio.

Anche la Peugeot 5008 diventa "e" La nuova Peugeot 5008 è più lunga di 25 cm della nuova 3008 e ora è disponibile anche in versione elettrica con un’autonomia di 660 km. La 5008 è basata sulla stessa piattaforma della 3008, STLA Medium, ma grazie alla maggiore lunghezza è in grado di ospitare sette passeggeri. Le dimensioni sono aumentate rispetto alla versione precedente passando da 4,64 metri a 4,79metri di lunghezza. Lo spazio aggiuntivo va a vantaggio soprattutto del bagagliaio, che offre 259 litri e ben 748 litri in configurazione cinque posti, ma quali sono tutti gli altri particolari tecnici? E soprattutto, quando arriverà nelle concessionarie italiane? Vi raccontiamo tutto nel servizio qui sopra.

Ufficio stampa Peugeot

Una Volkswagen che viene dalla storia e guarda al futuro I segni particolari della ID. Buzz più potente sono i 340 CV di potenza massima e la trazione integrale, non solo...questo modello particolari che ha una lunga tradizione in casa Volkswagen, ha fino a 7 posti e arriverà presto, ovvero nella seconda metà del 2024. Esternamente la versione GTX si riconosce da numerosi dettagli specifici, ma anche l'abitacolo è stato rivisto per enfatizzare il carattere sportivo di questa versione. Anche se i dati relativi i prezzi e l'autonomia verranno comunicati dalla casa tedesca nel corso dell'anno, in questo Speciale Motori vi raccontiamo tutti gli altri particolari.

Ufficio stampa Volkswagen

Husqvarna Motorcycles Svartpilen 801 Husqvarna Motorcycles ha presentato l’ultima novità della gamma stradale: la Svartpilen 801. È la prima bicilindrica nella gamma naked ed è stata costruita per regalare il miglior compromesso tra prestazioni, agilità e design contemporaneo. L'attesa è finita e così, dopo avervela mostrata tutta camuffata durante gli ultimi test preparativi al suo debutto ufficiale, la nuova Svartpilen 801 ha svelato il suo stile e i dettagli tecnici. Sarà disponibile a partire dal mese di maggio ma se prima volete curiosare tra tutti i suoi nuovi particolari, allora guardate il video qui sopra.