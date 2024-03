Speciale Motori 2024: Peugeot e-3008, Fiat Pandina, McLaren Artura Spider e Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon Edition

Anche questa volta non ci siamo dimenticati del lato emozionale, tradotto in prestazioni: così abbiamo buttato il nostro sguardo attento verso la nuova spider di McLaren e verso una Honda CBR davvero speciale.

Abbiamo guidato la Peugeot e-3008 Ci siamo messi al volante della Peugeot e-3008, versione elettrica del SUV-Coupé di medie dimensioni della Casa francese, già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 41.980 euro. Completamente rinnovata, la Peugeot 3008 si presenta sul mercato in versione full electric, ma nel corso dell’anno arriverà anche una versione mild hybrid. Il design è nuovo sia negli esterni che nell’abitacolo, dove debutta anche l’integrazione con ChatGPT. L’autonomia dichiarata è di oltre 500 chilometri, ma in un secondo momento arriverà la versione da ben 700 chilometri e, per la massima tranquillità, c’è anche la garanzia di 8 anni sull’elettrico. Se volete conoscerla meglio, ecco il nostro servizio.

Fiat Pandina, ancora lei! La nuova serie speciale Fiat Pandina è la Panda più tecnologica e sicura di sempre. L'abbiamo vista da vicino andando in visita presso lo stabilimento campano di Pomigliano d'Arco: Fiat Panda è da sempre un successo e il suo futuro è tutto italiano, dal momento che continuerà a essere prodotta proprio qui, dove l'abbiamo scoperta per la prima volta, almeno fino al 2027, con una produzione aumentata di circa il 20% per soddisfare la domanda dei clienti. Tutti i nuovi dettagli della Fiat Pandina nel servizio qui sopra.

McLaren Artura Spider, velocità con i capelli al vento Il marchio inglese ha presentato la nuova Artura Spider, la sua prima decappottabile con propulsore ibrido plug-in ad alte prestazioni. La nuova Spider viene presentata con nuove caratteristiche a partire dall’incremento della potenza, prestazioni e coinvolgimento del conducente, che si combinano con i piaceri sensoriali della guida a cielo aperto. Per esaltare ulteriormente le prestazioni da supercar di nuova generazione dell'Artura, i miglioramenti apportati alla Spider vengono offerti anche sulla Artura coupé, aggiornata per l’occasione con il MY2025. Questo è solo l'inizio, nel nostro servizio vi raccontiamo tutte le caratteristiche di un modello davvero performante.

Una Honda CBR davvero speciale Finalmente è arrivata la nuova Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon Edition 2024, che rappresenta la massima espressione della sportività della Casa giapponese, basata sulla supersportiva più performante di sempre. La Carbon Edition, sviluppata dal Team HRC, riduce il peso ed enfatizza il look racing della Fireblade SP “normale” grazie a diverse componenti in carbonio. La base è quella, estrema, della CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 e sarà disponibile in soli 300 esemplari a livello globale, di cui appena 30 riservati all’Italia. Non siete curiosi di saperne di più? Allora guardate il video in questo articolo.