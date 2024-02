Speciale Motori 2024: Nissan Ariya, Opel Experimental, Pininfarina Classiche e Harley Davidson Road e Street Glide

La prova della più alta in gamma tra le Nissan Ariya, uno sguardo attento sul futuro di Opel e uno al passato grazie a un programma di Pininfarina. Per le due ruote, novità nella categoria tourer americane.

In questo Speciale Motori potrete scoprire come va la più potente e accessoriata delle Nissan Ariya e conoscere i piani futuri di Opel attraverso il concept Experimental. Senza però dimenticare il passato, grazie a un'idea di Pininfarina, e le due ruote, con due novità 2024 by Harley Davidson.

Nissan Ariya MY23 Evolve 87kWh e-4ORCE: la prova su strada Abbiamo testato il comportamento su strada e l’efficienza del crossover nipponico, che si presenta come un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di offrire tanto comfort nei viaggi ma non solo. Ci siamo messi al volante della nuova ammiraglia elettrica da 87 kWh di Nissan, dotata anche della trazione integrale e-4ORCE. Guardatela bene, perché vi colpirà per lo stile, ma se la guidate scoprirete tante altre qualità. Nel video che segue, vi parleremo del suo stile, della sua tecnologia, delle sue prestazioni e del suo listino.

Come vede il futuro Opel Il brand tedesco nel 2024 avrà una gamma totalmente elettrificata e dal 2025 presenterà solo auto 100% elettriche. I nuovi valori del marchio sono espressi totalmente nel concept Experimental. Non è tutto, perché nel 2024 Opel celebra i 125 anni come produttore di automobili: era il 21 gennaio 1899 quando l’azienda estendeva la produzione anche ai veicoli a quattro ruote. Oggi il marchio raccoglie l’eredità del passato, rinnovandosi e puntando a vivere da protagonista l’attuale trasformazione del mondo dell’auto. Il marchio del Fulmine abbraccia infatti il cambiamento all’insegna dell’elettrificazione e della digitalizzazione e anticipa quello che sarà il suo futuro con il concept Opel Experimental, presentato in anteprima per l’Italia a Mirafiori. Se volete saperne di più, guardate il servizio qui sopra.

Ufficio stampa Opel

Pininfarina Classiche L'ultima novità di Pininfarina è il suo programma di certificazione per vetture classiche. "Pininfarina Classiche" è un'iniziativa rivolta agli appassionati e ai collezionisti del marchio, che intendono conservare nel tempo e valorizzare il patrimonio storico delle loro automobili Pininfarina. Il primo passo compiuto da Pininfarina è stato quello di attivare un accurato processo di lavorazione da parte dell'archivio storico, che ha richiesto circa due anni di inventariazione e catalogazione dei materiali e l'introduzione di un software specializzato nella gestione degli archivi, grazie anche alla consulenza del dipartimento degli Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino. I dati di produzione delle vetture disegnate e realizzate da Pininfarina, fanno riferimento prevalentemente ai quattro decenni che si interpongono tra la fine degli anni '50 sino a tutti gli anni '90. Nel servizio che vi proponiamo in questo Speciale Motori, scopriamo insieme a chi è rivolto il programma e quali sono le modalità per richiedere una dichiarazione.

Ufficio stampa Pininfarina

Due novità Harley Davidson Il marchio a stelle e strisce ha presentato le nuove Road Glide e Street Glide 2024, profondamente rivisitate rispetto alla versione precedente sia nello stile che nella tecnica. La Street Glide e la Road Glide sono tra le tourer americane più iconiche e rappresentano sicuramente un punto di riferimento nella categoria. La versione 2024 presenta un design più moderno, con diverse modifiche che sono chiara evidenza del salto evolutivo compiuto da Harley Davidson nella storia di questo modello. Per conoscere tutte le novità, quando arriveranno nelle concessionarie e i prezzi, cliccate e guardate il video inserito in questo articolo.