Speciale Motori 2024: Mercedes-Benz Classe E SW e All Terrain, Dacia Spring, Renault 5 e MG3 Hybrid+

La nostra prova della nuova Classe E

Ci siamo messi al volante della Mercedes-Benz Classe E nella variante SW ma anche All Terrain: le abbiamo guidate da Roma a Perugia e l’occasione del primo contatto ci ha spinti a scoprire e conoscere da vicino la realtà imprenditoriale di Brunello Cucinelli. Vi starete chiedendo: esiste un nesso tra Mercedes Benz e l’industria di Cucinelli? Dov’è il legame tra la casa di Stoccarda e la moda? Quello della Stella e la realtà imprenditoriale di Cucinelli sono mondi in realtà molto vicini, non solo in fatto di stile e di eleganza, ma anche negli obiettivi e nella necessità di mantenersi sempre attuali, senza perdere mai il proprio appeal. L’automotive, così come il fashion, deve assecondare le tendenze del momento, ma deve anche durare nel tempo, proprio come ha fatto la Classe E, giunta oggi alla sua settima generazione.