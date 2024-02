Speciale Motori 2024: Lancia Ypsilon, Volkswagen ID.7 Tourer, Nissan Juke e Aprilia RS 457

Nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon 2024 cambia tutto rispetto al modello attualmente in produzione. È più grande, più bassa e ancora più premium. Per ora è disponibile solo in versione elettrica, ma in un secondo momento arriverà anche con il motore 3 cilindri 1.2. La nuova vettura rimane compatta, ma la lunghezza aumenta di ben 24 centimetri rispetto alla precedente versione, per un totale di 4,08 metri. La larghezza arriva a 1,76 metri (8 centimetri in più), mentre a diminuire è l’altezza con 1,44 metri (8 centimetri in meno). Nel servizio che segue, tutte le altre caratteristiche.