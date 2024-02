Speciale Motori 2024: Škoda Kamiq, Aston Martin Vantage, Abarth 695 75°Anniversario e Triumph Daytona 660

In rassegna il nuovo Suv compatto del marchio boemo e tre servizi dal sapore emozionale, con la nuova Vantage e una serie limitata della piccola "scorpioncina". Per le due ruote, ecco il listino ufficiale di un gradito ritorno.

Škoda Kamiq 2024 Il nuovo Suv compatto di Škoda è stato rinnovato con una serie di modifiche che evolvono e modernizzano il modello, affinché possa continuare a essere competitivo in un segmento di mercato abbastanza affollato. La Kamiq è basata sulla piattaforma MQB-A0 e si differenzia dalla Skoda Scala per le dimensioni e le forme della carrozzeria, ma condivide la medesima base tecnica e le stesse motorizzazioni. Questo Model Year 2024 di Kamiq si presenta in listino con quattro allestimenti (Selection, BlackDots, Style e Monte Carlo) e per il mercato italiano è già ordinabile. Per scoprire tutti i dettagli che definiscono il suo stile, le caratteristiche tecniche, le prestazioni e i prezzi, guardate il servizio che segue.

Un V8 ancora più potente Tra le novità più importanti di questo restyling della Vantage c'è un motore 8 cilindri più potente, un telaio rivisto ad hoc e uno stile esterno e interno rivisitato. Squadra che vince non si cambia e così in Aston Martin hanno migliorato tutto ciò che ruota attorno alla "quadra motore anteriore e trazione posteriore". Così il V8 Twin-Turbo di 4 litri è stato portato a 665 CV di potenza e 800 Nm di coppia, con un miglioramento di 155 CV e 115 Nm rispetto al modello precedente. Nel servizio qui sopra, analizziamo tutti i nuovi dettagli dell'ultimo restyling della Aston Martin Vantage, modello che il costruttore inglese ha lanciato nel 2018 e che ora andrà in consegna nel secondo trimestre del 2024.

Ufficio stampa Aston Martin

Una serie speciale per i 75 anni Il marchio dello Scorpione ha presentato l'edizione limitata in soli 1.368 esemplari progettata per celebrare il 75° anniversario di Abarth e rendere omaggio al motore T-Jet. Il numero limitato della produzione fa riferimento alla cilindrata del motore (1.368cc). Stiamo parlando di un propulsore sovralimentato con un turbocompressore Garrett GT 1446, che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto, valori che le consentono di raggiungere la velocità massima di 225 km/h e di coprire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Questa 695 75° Anniversario è, secondo Abarth, un’auto capace di offrire emozioni grazie alle sue prestazioni, ma che non disdegna l'eleganza, rappresentando al meglio sia lo spirito racing sia il continuo impegno nell'innovazione. Se volete saperne di più, allora guardate il video qui sopra!

Ufficio stampa Abarth

Un nome storico per Triumph Triumph ha rispolverato un brand amato da molti motociclisti sportivi: la nuova Daytona 660 arriva sul mercato equipaggiata con l’unico motore a 3 cilindri del segmento. La Daytona è disponibile in tre colorazioni, Snowdonia White, Satin Granite e Carnival Red, ognuna contraddistinta da una grafica ispirata al mondo delle competizioni e si può personalizzare con oltre 30 accessori esclusivi. Triumph Motorcycles ha svelato anche il prezzo di listino, valido per il mercato italiano, della nuova sportiva mid-size, spinta dal motore triple da 660 cc e 95 CV di potenza massima. In questo Speciale Motori trovate tutte le caratteristiche tecniche e il prezzo ufficiale.