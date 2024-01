Speciale Motori 2024: Škoda Enyaq, Lamborghini Revuelto Opera Unica, Opel Astra Sports Tourer Electric, Royal Enfield Shotgun 650

Škoda Enyaq: Suv e full electric La gamma del Suv elettrico della Casa boema si aggiorna con il Model Year 2024 che porta in dote migliori prestazioni e un’autonomia fino a 570 chilometri. A tre anni dal lancio la Skoda Enyaq, prima vettura elettrica del marchio boemo, si aggiorna con il Model Year 2024 migliorando in molti aspetti come autonomia, prestazioni e tempi di ricarica. Inoltre, il nome del modello viene semplificato con l’eliminazione del suffisso “iV”. I prezzi per portarla a casa partono da 48.800 euro, ma se volete scoprirla meglio, guardate il video qui sotto.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Questa one-off di Sant'Agata Bolognese è stata dipinta a mano: per questo motivo e per tanti altri buoni motivi è una Lamborghini molto speciale. È esclusiva e di aggettivi simili potremmo trovarne a iosa per questa one-off "Opera Unica" (niente male la nomenclatura...c'è per caso bisogno di dire altro?) Questo è uno di quei casi in cui preferiamo far parlare i numeri che, fino a prova contraria, evidenziano al massimo lo stato della questione e difficilmente mentono. Dunque, guardate questa Lamborghini Revuelto Opera Unica: sapete quante ore sono state utilizzate per completare la sua personalizzazione esterna? Ben 435 ore. Per scoprire i segreti dell'ultima supercar del Toro guardate il servizio qui sopra.

Ufficio stampa Lamborghini

La Opel Astra è diventata 100% elettrica La Opel Astra è appena arrivata sul mercato italiano – le ordinazioni per il nostro Paese si sono aperte a fine dicembre – con prezzi che partono da 39.900 euro. Ma la gamma della “media” di Rüsselsheim è destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi con l’arrivo in concessionaria anche della versione wagon, che prende il nome di Opel Astra Sports Tourer Electric. Non ci sono molte familiari elettriche sul mercato e la proposta di Opel punta proprio a colmare questo vuoto, riprendendo direttamente le forme e le proporzioni della versione termica. Per saperne di più, guardate il servizio di questo Speciale Motori.

Ufficio stampa Opel

Royal Enfield Shotgun 2024 Ecco la nuova bobber indiana su base Super Meteor. La nuova Shotgun è una moto semplice, pensata da Royal Enfield per veicolare buona parte delle personalizzazioni viste in passato su altre special divenute poi famose tra gli appassionati del marchio e del genere. La Shotgun 650 risulta così una moto senza troppi fronzoli, ma molto originale e dall'aspetto classico ma dinamico. In questa puntata vi raccontiamo tutte le caratteristiche del modello 2024, la data di uscita e il listino ufficiale.