Speciale Motori 2024: Jeep Avenger Elettrica, Lotus Emeya e Mercedes-AMG E 53 hybrid 4Matic+

La nostra prova della Jeep Avenger Elettrica

Ci siamo messi al volante della versione 100% elettrica di Jeep Avenger. Un urban suv costruito sulla stessa piattaforma della Peugeot 208 con cui condivide anche il powertrain, qui però in una versione potenziata a 156 CV e 260 Nm di coppia. Per ricaricare la batteria da 51 kWh ci vogliono 24 minuti per portarla dal 20 all’80%, mentre il caricatore per la corrente alternata è da 11 kW. L'autonomia dichiarata non si discosta molto da quella che abbiamo riscontrato: poco meno di 400 chilometri. Fuori strada se la cava meglio delle concorrenti pari categoria ma il suo dna Jeep sarebbe ancora più evidente se ci fosse la trazione integrale (comunque in arrivo). Consumi non particolarmente bassi. Se volete saperne di più, allora il servizio che segue "fa per voi".