Speciale Motori 2024: Jaguar F-Pace, Audi RS 6 Avant GT, Fiat 500 Collezione e Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Centauro

Ci siamo messi al volante della Jaguar F-Pace D200 R-Dynamic SE e per restare nel campo dell'esclusività abbiamo analizzato le caratteristiche di due auto in edizione limitata ma tanto diverse tra loro.

Jaguar F-Pace D200 R-Dynamic SE Anche Jaguar F-Pace segue la via dell'elettrificazione attraverso soluzioni mild hybrid e plug-in hybrid e la variante ibrida alla spina ha beneficiato di recente di un upgrade a livello di pacco batterie ma noi abbiamo strigliato in e fuori strada la "vecchia" cara versione diesel, alimentata dal 2l Ingenium Mild Hybrid da 204 CV e ben 430 Nm di coppia. Un bestione da quasi 19 q.li di peso con un affidabilissimo propulsore a gasolio, brillante e non particolarmente assetato, in grado di spingere la F-Pace fino a 210 km/h, staccando lo 0/100 in poco più di 8 secondi. Se siete curiosi di scoprire le nostre sensazioni di guida della Jaguar F-Pace, guardate il servizio che segue!

Questa Audi RS 6 Avant è stratosferica! L’Audi RS 6 Avant GT trae ispirazione dalla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989 e oggi rappresenta l'ultima Avant ad alte prestazioni e in edizione speciale. La casa dei quattro anelli non si nasconde: questa creazione costituisce la massima espressione del tema Audi RS 6 e con i 3,3 secondi fatti registrare sullo 0 -100 km/h è la RS 6 più veloce di sempre. Volete conoscere tutti i suoi particolari di design, della tecnica e delle sue prestazioni? Allora il servizio qui sopra fa per voi.

Ufficio stampa Audi

Una Fiat 500 da...Collezione Con oltre 3,2 milioni di unità vendute nel mondo dal 2007, di cui oltre 2,7 milioni in Europa, la Fiat 500 è sempre stata leader europeo nel segmento delle city-car insieme alla Fiat Panda. Per celebrare la passione e l’amore di tutto il mondo nei confronti della 500, Fiat ha lanciato la nuova serie speciale in edizione limitata “Collezione 1957”, un’edizione di soli 1957 esemplari che si distingue per il suo raffinato stile cabrio e per le sue caratteristiche esclusive. Nel servizio di questo Speciale Motori i particolari della Collezione 1957, subito disponibile in alcuni Paesi europei e in Giappone.

Ufficio stampa Fiat

Una Ducati in stile "opera d'arte" Si tratta di un’opera dell'artista Paolo Troilo, realizzata sulla base di un esemplare della serie limitata Streetfighter V4 Lamborghini. Questa moto unica, si contrappone a un altro esemplare unico dello stesso artista, la Lamborghini Huracan EVO Minotauro del 2021. Paolo Troilo è famoso per la sua tecnica pittorica iperrealista chiamata digitopittura (utilizza solo le dita), la stessa utilizzata sia sulla Huracan che sulla Streetfighter. L'opera è stata concepita per unire il mondo del mito con la realtà, manifestando una forza sovrumana che si unisce alla razionalità, rappresentata dalle forme e dai volumi della Streetfighter V4, trasmettendo così un senso di potenza e fiducia nelle proprie capacità. Nel servizio inserito in questo articolo, troverete tutti gli altri particolari.