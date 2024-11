Speciale Motori 2024: Ferrari F80, Tesla Cybercab, Yamaha MT-07

La notizia più importante è che verrà commercializzato entro il 2027, ma sarà vero? Intanto ci sono dei particolari che risaltano in modo evidente all'attenzione: il Cybercab non ha il volante, pertanto sarà lui a portarci in giro. Durante l’evento "We, Robot", Elon Musk lo ha presentato come una delle prossime novità da introdurre sui mercati, con una data di arrivo prevista entro il 2027, a un prezzo di acquisto che dovrebbe essere inferiore ai 30.000 dollari. Non è tutto però: ciò che troviamo interessante è che il Cybercap consente la ricarica delle batterie wireless. Quindi, vuol dire ricarica senza cavi, elemento distintivo che la pone come prima auto elettrica di serie ad avere la sola ricarica wireless (sempre che qualche altro competitor non arrivi prima del 2027). Curiosi? Clicate sul servizio video qui sopra per conoscere tutti i dettagli tecnici.