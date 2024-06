Speciale Motori 2024: Cupra Tavascan, BMW Serie 1, Bugatti Chiron l'Ultime, Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition

Ci siamo messi al volante del secondo modello elettrico di Cupra, così da potervi raccontare non solo come è fatta ma anche come si comporta su strada. Abbiamo poi approfondito i nuovi aspetti di un modello di successo come la BMW Serie 1 e abbiamo dato spazio alle emozioni raccontandovi i dettagli dell'ultima delle Chiron. Sul fronte delle due ruote abbiamo scelto per voi una Triumph in Limited Edition.