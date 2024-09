Speciale Motori 2024: Cupra Formentor, Aston Martin Vanquish, smart#5, Can-Am Canyon

Il restyling della Cupra Formentor ha ridefinito i tratti caratteristici della fortunata crossover spagnola, rinnovata anche nell’abitacolo e nella gamma di motorizzazioni disponibili in ben 8 versioni. Con oltre 120.000 unità commercializzate in tutto il mondo, la Cupra Formentor non è solo il primo modello progettato e sviluppato in modo esclusivo dal marchio spagnolo ma è anche quello più venduto in assoluto. Volete scoprire come va su strada? Allora seguite questo Speciale Motori.