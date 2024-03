Speciale Motori 2024: BMW X2, Jeep Avenger e-Hybrid, Audi A3 Allstreet, Harley Davidson Hydra-Glide Revival

Nuova BMW X2, il nostro primo contatto La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV-Coupé – o Sports Activity Coupé, come dicono in BMW – sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 centimetri. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48V, e con due motorizzazioni 100% elettriche. Nel servizio che segue, vi raccontiamo come va su strada la nuova BMW X2, che abbiamo provato nella motorizzazione a gasolio, quella che secondo il costruttore tedesco, sarà la più venduta in Italia.

La Jeep Avenger guarda avanti Il brand americano lancia anche su Avenger il motore ibrido a 48 Volt, diventando così la terza scelta insieme al motore termico e a quello elettrico. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid combina le caratteristiche dinamiche di un'auto elettrificata ma con motore termico e cambio automatico: da questo punto di vista rappresenta un primo accesso alla mobilità elettrica, ideale per coloro che non si sentono ancora pronti per il rivoluzionario passaggio al full electric. Con Avenger e-Hybrid Jeep punta su comfort e prestazioni, anche quando il guidatore decide di procedere con una dinamica di guida 100% elettrica: entra così in listino un modello dalla doppia anima, a proprio agio sia sull’asfalto sia in fuoristrada. Nel servizio qui sopra trovate tutte le informazioni tecniche della più piccola delle Jeep.

Ufficio stampa Jeep

Nuova Audi A3 Allstreet La nuova Audi A3 con il restyling 2024 evolve il suo look e si arricchisce nella dotazione, ma la vera novità è l’arrivo della versione Allstreet, declinazione crossover della “media” tedesca. Per quanto riguarda lo stile degli esterni, si notano una serie di modifiche finalizzate a conferire maggiore dinamicità al design. Nell’abitacolo si nota una forma differente della console centrale e delle bocchette di aerazione, mentre di serie lo schermo dell’infotainment è da 10,1" e quello della strumentazione digitale raggiunge i 12,3" sulla versione Allstreet. Nel video inserito in questo articolo potete scoprire tutte le caratteristiche della gamma motori, degli allestimenti e del listino.

Ufficio stampa Audi

Harley Davidson Hydra-Glide Revival: come è fatta Ecco a voi una Harley in edizione limitata per celebrare il 75esimo anniversario della forcella Hydra-Glide che fu utilizzata per la prima volta nel 1949 su un modello con motore Panhead. Si tratta della sospensione anteriore telescopica utilizzata sui modelli Harley-Davidson F ed E che cambiò per sempre il modo di usare le moto di Milwaukee spingendo molti motociclisti a viaggiare sulle Highway americane. La Hydra-Glide Revival rappresenta il quarto modello della serie speciale Icons e si distingue per i tanti dettagli che richiamano le moto degli anni ’50. Se volete scoprirli, guardate il servizio nel video di questo articolo.