Speciale Motori 2024: Audi Q4 e-tron, Lamborghini Urus SE, Citroën C3 Aircross, KTM 450 Rally Replica

Audi Q4 e-tron, la nostra prova su strada Chi si ferma è perduto: sembra questo il claim dell'avanzata dei modelli full electric di Audi sui mercati di interesse. Così, un po' per tenere il passo della concorrenza e un po' per spingersi sempre più verso l'alto, la casa dei Quattro Anelli ha nuovamente "ritoccato" la Q4 e-tron. Di solito descriviamo le novità di stile che riguardano gli esterni e gli interni, poi passiamo alle motorizzazioni, agli allestimenti e alla dotazione di ognuno, fino al listino. Questa volta no, perchè questa nuova versione ha dentro di sè una serie di interventi utili a migliorare i valori di potenza, efficienza e autonomia. Ecco a voi il nostro primo contatto.

Lamborghini Urus SE La Casa del Toro presenta il primo SUV elettrificato della sua storia, portando a un nuovo livello le prestazioni della Urus. Sulla nuova SE, il V8 biturbo incontra un motore elettrico che porta la potenza complessiva a 800 CV. Esteticamente la nuova Lamborghini Urus SE si distingue per il design aggiornato, con diversi elementi stilistici presi in prestito dalla Revuelto, mentre sono da vera supercar le prestazioni, con lo scatto 0-100 km/h che avviene in 3,4 secondi (un decimo in meno della Urus S) e la velocità massima che raggiunge i 312 km/h (più 7 km/h). In questo video tutti gli altri particolari.

Ufficio stampa Lamborghini

Cresce anche la Citroën C3 A qualche mese dal debutto della Citroen e-C3, arriva la versione Aircross basata sulla stessa piattaforma e in grado di accogliere fino a 7 passeggeri. Sotto il cofano motorizzazioni termiche, ibride e 100% elettriche. Nel design degli esterni le forme squadrate sono riprese dalla nuova C3 e soprattutto dal concept Oli, mentre la lunghezza maggiore di 23 centimetri (4,39 metri) consente di ottenere molto più spazio per i bagagli, ma anche per due ulteriori passeggeri, portando così a sette il numero di posti sulla C3 Aircross (al momento non è stato specificato se di serie o a richiesta). Se volete saperne di più, guardate il video in questo articolo.

Ufficio stampa Citroën

Una KTM in serie limitata La KTM perfetta per affrontare il deserto si rinnova completamente e per il 2025 sarà disponibile solo in 100 esemplari. A livello tecnico prende a piene mani dalle moto ufficiali che hanno corso le ultime edizioni della Dakar e del Mondiale Rally, con aggiornamenti talmente profondi da far parlare di una piccola rivoluzione. Il motore è ispirato al 450 delle più performanti KTM da enduro per le competizioni ed è dotato di un sistema di distribuzione monoalbero Sohc di nuova progettazione, di una frizione e di un cambio rinforzati. Nuovo anche il sistema di raffreddamento con due radiatori separati per una maggiore efficienza. Ma non è tutto...se siete curiosi, allora guardate il video di questo Speciale Motori.