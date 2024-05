Speciale Motori 2024: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Rolls-Royce Cullinan, Alpine Alpenglow, Ducati Monster Senna

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sotto al cofano ha un raffinato motore V6 a benzina di 2,9 litri di derivazione Ferrari, portato alla soglia record di 520 CV di potenza massima (e ben 600 Nm di coppia). Però non è tutto, perchè con le modifiche tecniche e stilistiche condite da importanti novità per l'infotainment, la Giulia Quadrifoglio si conferma nel suo segmento come un modello di riferimento forse inarrivabile per sportività e piacere di guida. Non solo, aggiungiamo che si tratta dell'unica auto al di sotto dei 100mila euro (anche se di poco, con i suoi 93.300 euro di partenza in listino) che supera abbondantemente i 300 chilometri orari, bruciando lo 0-100 in meno di 4 secondi. L'abbiamo provata sia nelle lunghe percorrenze in autostrada che nei bei tornanti di montagna dove la Quadrifoglio si esalta e delizia i migliori amanti della guida sportiva.

Entriamo nel mondo del lusso Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan è stato mostrato nel suo ultimo restyling: nel servizio qui sopra vi raccontiamo tutte le novità del grande SUV inglese che nella versione Black Badge con cerchi in lega da 23" è in grado di sviluppare una potenza massima di 600 CV. La Casa inglese non ha ancora comunicato i prezzi della Rolls-Royce Cullinan restyling, che però potrebbero partire da cifre molto vicine ai 400.000 euro per la versione "base".

Ufficio stampa Rolls-Royce

Alpine Alpenglow, arriva un motore molto particolare Da cosa nasce cosa...così la hypercar Alpenglow ha mostrato la sua ultima evoluzione: partita dalla sua presenza al Salone dell’Auto di Parigi 2022, passata per il debutto nella seconda tappa del WEC sul circuito di Spa-Francorchamps, fino alla prossima apparizione alla 24 ore di Le Mans in cui effettuerà dei giri dimostrativi prima della partenza della storica gara. In effetti, Alpine Alpenglow è ora spinta da un motore 4 cilindri turbo di 2 litri capace di erogare una potenza massima di 340 CV...ma cosa ha di particolare? Nel servizio video che trovate in questo articolo vi raccontiamo le sue novità.

Ufficio stampa Alpine

Dammi tre parole: Ducati Monster Senna Si tratta della serie speciale realizzata per omaggiare il mitico Ayrton Senna. E' stata realizzata in soli 341 esemplari e ha una livrea che ricorda la colorazione del casco del pilota brasiliano. Sapete perchè in Ducati hanno deciso di produrre soltanto 341 esemplari? Perchè 341è il numero che contiene il “3”, i titoli mondiali conquistati da Senna in Formula 1, e “41”, i Gran Premi vinti da Ayrton. C'è molto di più in questa serie speciale: è la celebrazione del rapporto tra Ducati e Ayrton, una passione reciproca che la Casa di Borgo Panigale coltiva ancora oggi con la famiglia del pilota brasiliano e con Senna Brands. Inoltre, la scelta del modello non è casuale, poichè Ayrton fu uno dei primissimi proprietari della Monster 900. Nel video qui sopra, potrete scoprire tutti gli altri particolari.