Speciale Motori 2023: Peugeot 3008 Hybrid 48V, Ferrari SF90 XX Stradale, Mercedes Vision One-Eleven Concept, Triumph Chrome Collection

Ferrari SF90 XX Stradale

Perché presentare un solo modello? Una famosa pubblicità recitava attraverso i suoi protagonisti lo slogan “two is megl che one” e in questa occasione calza a pennello. La SF90 XX declinata nella carrozzeria coupé (Stradale) e Spider, è una Ferrari speciale, estrema, con soluzioni che la fanno andare forte in pista ma anche su strada. Per scoprire tutti i suoi segreti tecnici guardate lo Speciale Motori che vi proponiamo in questo articolo.