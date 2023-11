Speciale Motori 2023: KIA EV9, Maserati MC20 Notte, Volvo EM90, Suzuki GSX-S1000GX

E' arrivato in Italia il nuovo SUV elettrico di segmento E del marchio coreano, un modello che rappresenta un’importante tappa nella strategia di elettrificazione di KIA, che punta a un target inedito, collocandosi senza sensi di inferiorità tra i SUV di fascia premium. Non potevamo farci sfuggire l'opportunità di guidarlo e raccontarvi le nostre sensazioni di guida...nel servizio che segue.

Maserati MC20 Notte

Ecco la prima serie speciale dedicata alla Maserati MC20, che si caratterizza per la particolare personalizzazione estetica ispirata ai toni scuri, come si evince dal nome. La nuova edizione limitata si chiama infatti “Notte” e sarà prodotta in 50 esemplari destinati a tutti i mercati: quindi una tiratura davvero ridotta che la rende ancora più esclusiva. La nuova MC20 è stata progettata dal team del reparto Maserati Fuoriserie e trae ispirazione dal mondo delle corse. Allo sviluppo di questa serie hanno collaborato anche Andrea Bertolini, pilota del Tridente ed ex campione del mondo GT1, e David Beckham, ambassador del marchio italiano. Nel servizio qui sopra, tutti i segreti della MC20 Notte.