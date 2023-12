Speciale Motori 2023: Cupra Formentor VZ5 BAT, nuova Porsche Panamera, Mercedes-Benz EQG, BMW R 12 e R12 nineT

La prova di una Cupra "non per tutti", il focus sulla nuova Panamera e un'anticipazione su un modello della Stella a Tre Punte. Infine, tutto sulle ultime due moto di BMW.

Per gli amanti delle due ruote, "abbiamo fatto un salto" in casa BMW Motorrad.

Ci siamo messi al volante della Formentor VZ5 BAT, che in Italia sarà disponibile in soli 500 esemplari, ma abbiamo anche seguito la presentazione della nuova generazione di Panamera, così come abbiamo curiosato tra i test camuffati che sta ultimando la futura EQG.

Al volante della Cupra Formentor VZ5 BAT L' Abbiamo provata in anteprima, con una certa curiosità, consapevoli che in Italia sarà disponibile in soli 500 esemplari. Una volta al volante, ci siamo fatti una domanda: si può rendere ancora più appagante un’auto che è già tra le più emozionali della sua categoria? La risposta è sì e la dimostrazione viene dal lavoro fatto da Cupra sulla nuova edizione limitata della Formentor VZ5, chiamata BAT. L’abbiamo provata sulle strade intorno a Girona, in Spagna, apprezzandone il carattere estremo che la rende una vera supercar a ruote alte. Se volete saperne di più, guardate questo servizio.

Nuova Porsche Panamera Giunta alla terza generazione, cambia completamente rimanendo fedele a se stessa, soprattutto in termini di design. Per quanto riguarda i motori e la tecnologia, il modello fa un passo avanti a livello tecnico e tecnologico: la vettura si alza per favorire l’accesso agli occupanti e ha sospensioni pneumatiche con un sistema idraulico alimentato da pompe elettriche che tiene l’auto piatta sia in frenata che in accelerazione e curva. La Panamera, realizzata su un’evoluzione della piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, conferma la carrozzeria a 5 porte, quattro più il pratico portellone posteriore. Lo stile evolve con una serie di modifiche che puntano a sottolineare la presenza su strada della vettura. Due le lunghezze disponibili: 5,05 metri e 5,20 metri per la versione Executive a passo lungo, che sarà offerta solo in alcuni mercati. Nel video qui sopra potete scoprire tutte le altre caratteristiche.

Ufficio stampa Porsche

La futura Mercedes-Benz EQG Come si può evolvere nell’era elettrica un’auto che è un’icona dell’automobilismo, uguale a sé stessa da oltre 40 anni? La proposta di Mercedes-Benz è una vera e propria rivoluzione su un modello più che mai conservativo: la Classe G elettrica, che si chiamerà EQG, è pronta a fare il suo debutto nel 2024, andando ad affiancarsi alla “Gelandewagen” termica, che continuerà a restare in produzione e l’anno prossimo sarà sottoposta a un restyling. Le forme non potevano che essere quelle squadrate e “anni 70” della Classe G, così come ci sono sempre i gruppi ottici di forma tonda, ovviamente con tecnologia led di ultima generazione. Le camuffature presenti sulla carrozzeria non consentono di apprezzare i dettagli del design, che verranno svelati nei prossimi mesi. Intanto, in questo Speciale Motori, vi anticipiamo quello che sappiamo sulla futura EQG.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

BMW R 12 e R 12 nineT Ecco le ultime due novità di BMW Motorrad: una roadster classica per chi ama una guida dinamica sulle strade di campagna e una cruiser classica per chi predilige una guida piacevole e rilassata. Con la R nineT, nel 2013 BMW Motorrad ha presentato più di una roadster in stile classico. Fu l'espressione di come si potesse unire il design classico della moto alla tecnologia moderna, con un'alta maestria e senza dimenticare le diverse opzioni di personalizzazione. Nel corso degli anni la R nineT si è arricchita di interessanti derivati, dando vita a un'intera famiglia di modelli per il mondo BMW Motorrad Heritage. Nel nostro Speciale Motori, trovate i segreti delle ultime due proposte di BMW Motorrad.