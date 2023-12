Speciale Motori 2023: Cupra Ateca, Lamborghini Urus Polizia di Stato, Renault Scenic E-Tech Electric e Ducati Diavel Bentley

Non ci siamo certo dimenticati della transizione verso l'elettrivo e della marcia in EV, così abbiamo approfondito la nostra conoscenza della Scenic E-Tech Electric. Per chiudere in bellezza, vi raccontiamo una Ducati davvero unica, fatta in collaborazione con Bentley.

Sotto l'albero di Natale trovate la prova dell'Ateca in versione piccante, una Lamborghini Urus molto performante (e in divisa).

Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive Tribe Edition, la nostra prova su strada Le nostre sensazioni di guida della Cupra Ateca nella versione Tribe Edition da 300 CV, caratterizzata da un look distintivo che pone al centro la sportività. La Cupra Ateca è uno dei modelli chiave del brand spagnolo, che ha dimostrato fin dal debutto nel 2018 di essere apprezzato per il suo equilibrio tra praticità e sportività. La Ateca è stata sottoposta a un restyling di metà carriera nel 2020 ed è stata recentemente aggiornata con il Model Year 2024. Dal 2022 è disponibile nella versione Tribe Edition, che si distingue per la forte caratterizzazione sportiva. Per scoprire tutte le altre caratteristiche, guardate questo servizio.

Lamborghini Urus Polizia di Stato E' stata presentata a Roma, in una veste da super Suv allestito per trasporto organi e servizi speciali. Consegnata in piazza del Viminale, la Lamborghini Urus Performante è stata donata dall'azienda di Sant'Agata Bolognese alla Polizia di Stato. L'autovettura, che entrerà in servizio nel 2024, è simbolo della collaborazione, ormai ventennale, tra Lamborghini e il Viminale. La collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato è iniziata nel 2004 e la Urus Performante è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale. Il super Suv affiancherà la Huracán LP610-4 e sarà impiegata per servizi speciali tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma. Nel video qui sopra, il servizio sulla Urus della Polizia di Stato.

Ufficio stampa Lamborghini

Renault Scenic E-Tech Electric La Scénic si rinnova cambiando carrozzeria e tipologia di alimentazione: basta con le forme da monovolume, ora il nuovo modello è un crossover che è spinto da motorizzazioni solo 100% elettriche. Realizzato sulla piattaforma elettrica CMF-EV dell’Alleanza, sarà commercializzato a partire dall’inizio del 2024. Lunga 4,47 metri, larga 1,86, alta 1,57 e con un passo di 2,78 metri, la nuova Renault Scenic E-Tech Electric richiama da vicino molte delle soluzioni stilistiche viste lo scorso anno sulla concept car Scenic Vision. Per scoprire di più sulla nuova Scenic, guardate i servizi di questo Speciale Motori.

Ufficio stampa Renault

Ducati Diavel ispirata da Bentley Ducati e Bentley hanno realizzato una nuova moto in edizione limitata che celebra il meglio dei due brand. In questo Speciale Motori vi raccontiamo tutti i particolari della Ducati Diavel for Bentley. Progettata sulla base tecnica del Diavel V4, questa nuova Ducati integra elementi caratterizzanti della Bentley Batur (vettura che verrà realizzata artigianalmente in soli 18 esemplari). L’idea era quella di dare vita a una moto unica per eleganza e design. La Diavel for Bentley sarà realizzata in serie numerata limitata a 500 esemplari, ma a questi si aggiungeranno altre 50 moto speciali "Ducati Diavel for Bentley Mulliner", riservate ai clienti Bentley.