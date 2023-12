Speciale Motori 2023: Audi Q8 50 TDI, Suzuki Vitara e S-Cross Hybrid Yoru, Tesla Cybertruck e KTM 1390 Super Duke R

Audi Q8 50 TDI, la nostra prova Il restyling rende la nuova Q8 “più” in tutto: più ricercata grazie alle nuove caratteristiche, più attraente ogni volta che la guidi. La ricetta di Audi per il restyling di metà carriera della Q8 dimostra che quando un’automobile nasce bene ed è concepita come si deve, basta davvero poco per farla apprezzare nel corso degli anni. Così, succede che anche se i cambiamenti dell’ultimo facelift non sono estremi, ciò che importa è guidarla ancora e ancora: a farti sorridere ci pensa la Q8, che come d’incanto sembra non invecchiare mai, grazie alle novità che la rendono sempre migliore. Nel servizio che segue scoprirete tutto quello che ci ha lasciato dentro il rinnovato Suv di Audi.

L'ultimo allestimento speciale di Suzuki Il brand giapponese introduce in listino un nuovo allestimento per Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid: si tratta delle edizioni limitate Yoru, ispirate ai colori della notte, grazie a dettagli esclusivi e a una dotazione di serie arricchita. Con il passare degli anni il mercato dei SUV compatti e delle crossover si è fatto sempre più affollato e in uno scenario tanto variegato ogni costruttore ha il dovere di distinguersi. Per questo nascono allestimenti speciali come Yoru, parola che nella lingua giapponese indica il momento in cui la notte si fa più scura e la luna e le stelle sono più visibili a occhio nudo. Nel video qui sopra, potete scoprire i dettagli del nuovo allestimento di Suzuki.

Ufficio stampa Suzuki

Tesla Cybertuck: ecco come è fatto Dopo quattro anni di attesa, finalmente il Tesla Cybertruck è pronto ad arrivare sul mercato americano, mentre il debutto in Europa è tutt’altro che scontato, sia per le mastodontiche dimensioni sia per possibili problemi di omologazione. Rispetto a quanto annunciato da ELon Musk nel 2019, il pick-up elettrico di Tesla è in ritardo di oltre due anni (era previsto per il 2021) ma la situazione globale, a partire dalla pandemia, hanno contribuito a rallentarne lo sviluppo. Il prezzo è diverso da quanto comunicato inizialmente, anche in questo caso legato a fattori esterni come l’inflazione degli ultimi anni. In questo Speciale Motori vi raccontiamo le reali caratteristiche del veicolo americano, che finalmente conquista le strade di tutti i giorni.

Ufficio stampa Tesla

KTM 1390 Super Duyke R Dopo aver presentato a Eicma 2023 la nuova 990 Duke, KTM ha svelato la nuova 1390 Super Duke R, che rispetto al modello precedente mostra un'importante trasformazione, sia a livello estetico che nell’iconico motore LC8. Se la chiamano la "bestia" ci sarà un perché. Nel servizio di questa settimana, vi raccontiamo le caratteristiche delle due nuove moto di KTM, la 1390 Super Duke R e la 1390 Super Duke R Evo.