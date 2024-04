Dopo la smart #1 e la #3 sembra essere giunto il momento della #5, un SUV medio full electric amante delle avventure...anche in fuoristrada. La smart Concept #5 è lunga circa 460 cm e ha un design fatto di linee nette e squadrate: nel listino di smart sarà il modello più grande della Casa tedesca. Tra i suoi punti di forza si ritrova un mix di qualità come la versatilità e l’accessibilità, che spostano le attitudini di smart verso nuovi terreni, che parlano di avventura. Anche per questo la smart #5 ha la trazione integrale, pneumatici da fuoristrada e tecnologia adeguata, ma si notano anche gli skid plate anteriori e posteriori e un verricello nascosto, mentre il gradino posteriore pieghevole permette di accedere al tetto, dove si trova una barra luminosa.

Gli interni

In abitacolo l'attenzione viene catturata tutta dalla nuova consolle che adotta una nuova interfaccia uomo-macchina e due schermi oled integrati (alimentati dal chip AMD V2000 ad alte prestazioni) e abbinati a un display per il computer di bordo. Non è tutto, perchè in smart hanno aggiunto anche un altoparlante portatile e un nuovo tetto in vetro a X, mentre il sedile “a gravità zero” per il passeggero anteriore presenta nuove soluzioni per gli airbag e integra le funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, i passeggeri possono coinvolgere l’assistente virtuale di bordo nelle conversazioni: il sistema fornirà risposte adeguate il più possibile alle domande fatte.