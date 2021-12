Skoda svela il nuovo Karoq, modello di punta del brand

Arriva il restyling di Skoda Karoq , il Suv di segmento C che in soli 4 anni ha conquistato mezzo milione di clienti nel mondo. Nella gamma del brand, Karoq è secondo soltanto a Octavia per vendite globali. Il Suv svela un design degli esterni rinnovato, rivestimenti interni realizzati con materiali sostenibili e nuovi sistemi di assistenza e infotainment. Nella gamma motori resiste il diesel accanto a tre benzina.

Ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, Karoq si presenta con nuovi gruppi ottici anteriori, anche con tecnologia Full-LED Matrix, e una calandra che assume una forma esagonale. Molto belli i nuovi cerchi in lega Aero, da 17 a 19 pollici, che creano un look ad effetto e si accompagnano, nella vista laterale, ai nuovi retrovisori e al nuovo spoiler al tetto, tutti dettagli che migliorano l’aerodinamica e riducono le emissioni di CO2. Nuovo è anche il paraurti, le cui forme scolpite sono in tinta di carrozzeria, mentre le versioni 4x4 aggiungono una paratia sottoscocca e aerodinamica per proteggere l’asse posteriore.

I motori a benzina costituiscono il punto forte della gamma, con il 3 cilindri base di cilindrata 1.0 e 110 CV affiancato dai più poderosi 1.5 da 150 CV e 2.0 da 190 CV. Tutti turbo, come anche il 2.0 TDI a gasolio da 150 CV, questʼultimo disponibile a trazione anteriore o integrale. Le versioni a trazione anteriore hanno un bagagliaio leggermente più capiente, da 521 a 1.630 litri, ma con lʼopzione dei sedili posteriori VarioFlex si raggiunge la capacità di 588 litri standard e fino a 1.810 litri con i sedili rimossi.

Nuovo Skoda Karoq sarà disponibile in Italia in tre allestimenti: Ambition, Executive e Style. Cʼè però anche la variante Sportline, la più dinamica del lotto con i suoi 190 CV, che propone di serie il pacchetto Black con barre sul tetto e le cornici dei finestrini in nero lucido. Per la Sportline sono standard il cambio DSG a 7 rapporti e la trazione integrale a controllo elettronico.