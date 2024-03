Skoda Superb Wagon 2024: la prova su strada della 150 CV benzina e diesel

Le familiari non sono morte, anche se molti modelli non vengono più prodotti come Opel Insignia Sports Tourer, Mazda 6 Wagon, Renault Talisman Sporter e Ford Mondeo SW. Lo dimostra la proposta di Skoda , che con la Superb Wagon di quarta generazione conferma la sua presenza nel segmento D puntando alla clientela business e distinguendosi, come da tradizione, per l’ottimo rapporto qualità prezzo, per l’innovazione e per lo spazio a bordo. Il listino per l’Italia, dove la Wagon è l’unica proposta di carrozzeria disponibile, parte da 44.250 euro .

Esterni: elegante e aerodinamica La nuova Superb Wagon presenta un design evoluto rispetto alla generazione precedente, rispetto alla quale cambiano anche le dimensioni con la lunghezza che raggiunge ora i 4,90 metri. Nel frontale la tipica calandra ottagonale è stata ridisegnata ed è accompagnata dai nuovi gruppi ottici con fari led matrix di seconda generazione caratterizzati dal nuovo elemento di design Crystallinium. Negli allestimenti più completi è presente anche una funzione animata Coming/Leaving Home. Molto curata l’aerodinamica, migliorata del 15% rispetto a prima grazie al Cx di 0,25, un valore che rende la Superb, da questo punto di vista, la wagon più efficiente mai prodotta dalla Casa boema.

Interni: spazio e tecnologia A bordo della nuova Skoda Superb Wagon si nota la consolle centrale con un design inedito che aumenta la percezione di spaziosità grazie alla leva del cambio spostata sul piantone dello sterzo. La gestione delle varie funzioni dell’auto avviene attraverso i nuovi Skoda Smart Dial, che combinano comandi digitali e tattili, reintrodotti sul nuovo modello dopo aver ascoltato le opinioni dei clienti. Ogni Smart Dial presenta un display digitale da 32 millimetri e può essere premuto e ruotato per controllare le varie funzionalità. Lo schermo dell’infotainmnet centrale è di serie da 13 pollici: il sistema utilizza un assistente vocale con riconoscimento migliorato e nei prossimi mesi sarà compatibile anche con il software di intelligenza artificiale ChatGPT. Inoltre, per la prima volta sulla Superb è presente, a partire dall’allestimento Selection, l’head-up display. I sedili sono ordinabili in tre differenti configurazioni e con diversi materiali, tra cui tessuti realizzati con poliestere riciclato e pelle conciata in modo sostenibile. Il bagagliaio è tra i più ampi della categoria con ben 690 litri con i sedili della seconda fila in uso.

Due motori per l’Italia In Italia la nuova Skoda Superb Wagon è offerta al lancio con due motorizzazioni, un benzina e un diesel. Si tratta del 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) con tecnologia mild hybrid a 48 V e del diesel 2.0 TDI da 150 CV (110 kW), entrambi abbinate al cambio DSG a 7 rapporti. Il motore benzina è il primo nella storia del modello Superb ad essere dotato di tecnologia mild hybrid, con un sistema composto da un generatore di avviamento a cinghia da 48 volt e da una batteria agli ioni di litio da 48 volt collocata sotto il sedile del passeggero anteriore. In questo modo, durante le decelerazioni viene recuperata l’energia che viene utilizzata per supportare il motore termico. Per ridurre ulteriormente i consumi è presente la disattivazione attiva di due cilindri quando non è richiesta molta potenza.

Come va su strada In occasione della presentazione alla stampa internazionale, abbiamo provato sulle strade di Lisbona e Cascais la nuova Skoda Superb Wagon con la motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia massima, che sarà la più richiesta sul mercato italiano. Questa unità diesel si dimostra adeguata alla vettura, che al 90% sarà utilizzata da clienti business, quindi con un’attenzione particolare ai costi di gestione. In ogni caso la potenza è sufficiente a spostare un’auto di quasi 5 metri, anche se ovviamente con un comportamento su strada non particolarmente brillante. Negli spostamenti autostradali – il campo d’elezione della Superb Wagon – l’erogazione è fluida e il cambio DSG a 7 rapporti fa un ottimo lavoro. Quando invece si spinge la vettura nel misto stretto emergono i limiti di un’impostazione meccanica che non punta alle prestazioni, dato che la risposta in accelerazione è un po’ lenta, vista anche la massa in gioco. Ma, come detto, per chi acquisterà questa vettura le priorità sono altre e in ogni caso per chi cerca maggior brio alla guida della Superb Wagon c'è la versione benzina mild hybrid. La potenza in gioco è la stessa (150 CV), ma il vantaggio è quello della parte elettrica che fornisce in accelerazione e ripresa l'energia di recupero. Il risultato è un comportamento più vivace e appagante, pur non di tipo sportivo. Il cambio DSG è lo stesso della versione diesel, con 7 rapporti a disposizione di cui gli ultimi pensati per la marcia autostradale.