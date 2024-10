Skoda Elroq: nuovo SUV elettrico compatto con prezzi da 34.500 euro

La rivoluzione parte dall’esterno. Il modello, lungo 4,48 metri, inaugura il nuovo linguaggio di design che in Skoda chiamano “Modern Solid”, caratterizzato da un approccio minimalista e attento al dettaglio. A prima vista la Elroq appare molto moderna e all’avanguardia e possiamo dire che rappresenta sicuramente un balzo nel futuro per quanto riguarda lo stile, pur mantenendo le linee familiari del marchio. Nel frontale al posto della classica calandra arriva il Tech-Deck Face, cioè un elemento nero lucido che oltre a ospitare le luci diurne a led integra, nascondendoli perfettamente, i sensori Adas. Presente anche una fascia luminosa che collega visivamente i fari, ma segnaliamo che questa caratteristica non sarà presente sugli allestimenti previsti al lancio per l’Italia. I gruppi ottici inferiori, che svolgono la funzione di anabbaglianti e abbaglianti, sono di serie full led e in opzione matrix led: in quest’ultimo caso ci sono cinque modalità di illuminazione che si adattano al tipo di strada che si sta percorrendo. L’altra novità è il debutto del lettering Skoda al posto del badge sul cofano anteriore: si tratta del primo modello di serie ad adottare questa soluzione, che nei prossimi anni sarà lo standard per tutti i modelli elettrici. Degno di nota per una vettura a ruote alte il coefficiente di penetrazione aerodinamica pari a 0,36.