Renault e la Scénic E-Tech Electric illuminano Roma

Via dei Condotti e altre vie del Tridente si presentano, durante le festività natalizie, come un percorso luminoso frutto di un progetto che trae ispirazione dall’emblema del brand Renault, la losanga, trasformata in una volta di diamanti dorati.

Collaborazioni speciali e sostenibilità Un percorso di luminarie esclusive per coccolare le passeggiate natalizie dei romani e dei turisti in visita nella Capitale: è questo il risultato affascinante della collaborazione stretta da Renault con l’Associazione Via Condotti. All'inaugurazione erano presenti figure di spicco e autorità, a partire dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore ai grandi eventi, turismo, moda e sport Alessandro Onorato, oltre all’A.D. di Renault Italia, Raffaele Fusilli e al Presidente dell’Associazione di Via Condotti, Giovanni Battistoni. L’installazione luminosa Renault, realizzata all’insegna della sostenibilità, regalerà un effetto scenico sia di giorno che di notte: nelle ore diurne la luce del sole si rifletterà sulla superficie dei diamanti creando un gioco di luci e rifrazioni, mentre durante la notte le gemme si accenderanno di luci ecologiche molto suggestive.

Ufficio stampa Renault

Attenzione per la periferia Per tenere fede al valore dell'inclusività, in sinergia con l’Assessorato a grandi eventi, turismo, moda e sport di Roma Capitale, il progetto di Renault per questo Natale ha riservato un'attenzione particolare anche alla periferia. Così, dieci piazze e strade della periferia romana saranno illuminate con dei suggestivi alberi di Natale, trasformandosi in luoghi di maggiore interesse e aggregazione, per un progetto all’insegna della collettività e del time for quality life anche lontano dal centro cittadino. L’allestimento delle piazze sarà realizzato con alberi alti sei metri, ispirati alle gemme di Via dei Condotti e illuminati con luci ecologiche.

Ufficio stampa Renault

Protagonista la Scénic E-Tech Posizionato nel cuore di Roma, il Tridente è composto dalle strade più importanti e iconiche della città eterna, come Via Bocca di Leone, Via Mario de’ Fiori e via Belsiana, set ideale per rinnovare l’impegno di Renault di offrire tempo di qualità alle persone, contribuendo all’illuminazione natalizia della città che ospita la sua sede italiana. Eppure, al di là della bellezza eterna di Roma e del progetto "luminoso" di Renault, la presentazione è stata l'occasione per il marchio francese di esporre in Via Bocca di Leone è, in anteprima nazionale, la Renault Scénic E-Tech Electric, la prima familiare 100% elettrica. Tra le sue principali caratteristiche, un motore elettrico con un pacco batteria da 87 kWh, un'autonomia superiore ai 620 chilometri nel ciclo WLTP (dichiarati dalla casa francese) e una potenza di 220 CV.