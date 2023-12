Renault Captur, ecco come sarà nel 2024

Nel mezzo del cammin... La nuova Renault Captur giunge così al consueto restyling di metà carriera e con molta probabilità la vedremo ufficialmente durante i primi mesi del prossimo anno (voci di corridoio suggeriscono la presentazione al prossimo Salone di Ginevra). Avevamo sempre immaginato che prima o poi anche le linee della Captur si sarebbero avvicinate a quelle della nuova Clio (e magari non solo il design), ma ora a darci qualche spunto in più sono i bozzetti pubblicati sul sito dell'ufficio brevetti internazionale, che mostrano la crossover francese con veste rinnovata.

Ufficio Brevetti

Il nuovo design Tutto ricomincia dall’ultima Renault Clio: infatti i bozzetti mettono in evidenza il nuovo frontale di Captur adornato con luci diurne a led a forma di freccia alloggiate nei paraurti. In generale, guardandola davanti, sembra avere un frontale più aggressivo, spigoloso e di conseguenza anche uno “sguardo” più tenace. A contribuire al nuovo aspetto è anche la griglia, divisa in due parti, una nera e una in tinta con la carrozzeria. Sembrano invece molti di meno i nuovi accorgimenti nella zona posteriore della vettura, che in realtà mostra qualcosa di diverso soltanto nella zona inferiore del paraurti. Non si vedono particolari rifiniti con cromatura.

Ufficio Brevetti

E gli interni...? Se nelle immagini si vedono le nuove linee della Captur 2024 mostrata da diverse angolature, per quanto riguarda i nuovi interni non ci sono immagini, né informazioni ufficiali. Per darvi qualche ipotesi, ragioniamo partendo come sempre dalla “galassia” Clio, per cui è possibile immaginare che la strumentazione sarà digitale e in base all’allestimento sarà grande dai 7” e fino ai 10”, con un display dell’infotainment proposto nella misura più piccola da 7” o in quella più grande da 9,3”. Probabilmente il software sarà aggiornato con l’ultima versione dell’OpenR di Renault, con grafiche e connettività migliorate e immaginiamo che anche sulla nuova Captur possa “atterrare” in listino l’allestimento top di gamma Esprit Alpine.

Ufficio Brevetti