Renault 5 E-Tech: ecco il listino 

Allestimenti e prezzi Ricapitolando: la Renault 5 E-Tech in listino sarà disponibile con la sola batteria da 52 kWh, che garantirà un'autonomia di 410 km (ciclo WLTP - dato dichiarato dalla casa francese). Il motore elettrico anteriore ha una potenza massima di 150 CV, mentre gli allestimenti saranno due, Techno (che parte da 32.900 euro) e Iconic Cinq (da 34.900 euro), ma nel 2025 se ne aggiungeranno altri tre, ovvero il Five, l'Evolution e il Roland-Garros, oltre a una variante con la batteria da 40 kWh (che probabilmente costerà molto meno e forse avrà un listino che partirà da circa 25.000 euro).

Ufficio stampa Renault

Un design avvincente La Renault 5 è il primo modello che nasce sulla piattaforma AmpR Small della divisione industriale Ampere del gruppo francese. E' evidente come i designer si siano ispirati alle forme della vecchia Renault 5, restando fedeli alla promessa fatta con il primo prototipo. Si presenta con carrozzeria cinque porte e le dimensioni sono chiaramente più grandi rispetto al modello oggi d'epoca, nonostante ci siano elementi che sembrano soltanto riproposti in chiave moderna, come ad esempio i fari, la mascherina e il montante posteriore. Colpiscono l'attenzione i parafanghi allargati e soprattutto le tinte di lancio scelte da Renault (con il profilo a contrasto nero, rosso o dorato per il tetto) che sono il Bianco Perlato, il Nero Étoilé, il Blu Notte, il Giallo Pop e il Verde Pop.

Ufficio stampa Renault

La nuova Renault 5 E-Tech in abitacolo Partiamo da alcuni particolari, tipo la lunghezza di 3.92 metri, il passo di 2,54 metri o la sistemazione della batteria sotto il pavimento: ci servono per capire quanto la piattaforma AmpR Small sia stata di aiuto per regalare, ad esempio, un bagagliaio posteriore di 326 litri. Anche in abitacolo molte scelte riportano alla Renault 5 del passato, per esempio la parte centrale della plancia a cuciture verticali o la forma dei sedili, simili a quelli della R5 Turbo. Davanti agli occhi del guidatore c'è la strumentazione digitale in un display che può essere da 7" o 10", che a sua volta viene affiancato da un touchscreen centrale da 10" che ospita l'OpenR Link di tipo Google "built-in", con navigatore Google Maps e assistente virtuale Reno, che è in grado anche di interagire con l'intelligenza artificiale di Chat GPT ed è presente anche nella App per smartphone My Renault.

Ufficio stampa Renault

Ufficio stampa Renault

Ufficio stampa Renault

Powertrain e ricarica Quando sarà al completo, la 5 E-Tech Electric avrà tre livelli di potenza del motore e due varianti di batteria: la più grande (da circa 300 kg di peso) ha una capacità di 52 kWh per 400 km di autonomia (Wltp), la più piccola (con un peso di circa 240 kg) è da 40 kWh ed è in grado di offrire circa 300 km di autonomia (Wltp). Il motore è lo stesso di Megane e Scenic, ma sulla 5 occupa meno spazio e pesa di meno: sarà declinato nelle potenze di 95 CV con 215 Nm, 120 CV con 225 Nm e 150 CV con 245 Nm (quest'ultimo accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e arriva a una velocità massima di 150 km/h). Per le versioni da 120 CV e 150 CV è previsto un caricabatterie bidirezionale a bordo da 11 kW, in gradi di offrire le funzionalità V2L (Vehicle-to-load) per ricaricare fonti esterne e V2G (Vehicle-to-Grid) per restituire energia alla rete.