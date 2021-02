RC Familiare, il 23% delle moto ne ha fatto richiesta in un anno

Facile.it ha analizzato un campione di oltre 1.200.000 preventivi auto e moto, e ha scoperto come la RC Familiare abbia avuto grande seguito tra i fan delle due ruote. Il perché è presto detto: nel settore della RC Auto è in vigore la legge Bersani, che già permette in famiglia di beneficiare della classe di merito più bassa. Quindi con due auto in famiglia (la media nazionale), è possibile spuntare una polizza conveniente, ma nel caso ci siano risorse per un terzo veicolo ‒ e spesso è una moto o uno scooter ‒ allora la RC Familiare è di grandissimo aiuto. Gli automobilisti che in questi 12 mesi ne hanno usufruito sono lʼ1,67% (contro il 23,2% dei motociclisti), ma per loro il risparmio è stato del 55%!

Significa che un neopatentato in famiglia può passare da una 14esima classe di merito alla prima risparmiando in media 428 euro. Anche se la vettura è la terza in casa. Cioè da una media di 784 euro (per la classe 14esima) a 356 euro per la classe prima. Risparmi generalizzati in tutta Italia, perché Facile.it ha realizzato anche un focus su tre città italiane: Milano, Roma e Palermo, evidenziando un risparmio medio del 56% a Milano, del 53% a Roma e del 51% a Palermo per le auto. Per l’RC moto, invece, del 44% a Palermo, del 43% a Milano e del 42% a Roma.

Cʼè però un vulnus nella legge che introduce la RC Familiare e che lʼIvass (lʼIstituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha chiesto di abolire. Oggi questa legge prevede che in caso di incidente con responsabilità esclusiva o principale, che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro, l’assicurato che ha beneficiato della RC Familiare retroceda fino a un massimo di 5 classi, anziché due come negli altri sinistri. Una sorta di “Super malus” che lʼIvass chiederà al governo Draghi di eliminare.