RC Auto, polizze in calo del 3,4% ma gli incidenti sono la metà

Il prezzo effettivo medio di una polizza RC Auto nel primo trimestre del 2020 è stato di 392 euro, 14 euro in meno del primo trimestre 2019 . Ma il calo del 3,4% è una finta buona notizia, perché a causa del lockdown gli incidenti stradali sono diminuiti di oltre il 50%! Per le compagnie assicurative un gran bel vantaggio in termini di risarcimenti dimezzati.

A dirlo sono i dati del Bollettino statistico dellʼIvass, lʼIstituto di vigilanza sulle assicurazioni, che spiega anche come lʼemergenza Covid-19 abbia drammaticamente ridotto le immatricolazioni di nuove vetture (-85%) e dei passaggi di proprietà (-62%). In soldoni, il settore dellʼauto è stato fermo per 3 mesi, ma le polizze assicurative sono diminuite di unʼinezia! “La riduzione forzata della circolazione ha avuto un impatto in termini di riduzione dei sinistri e quindi dei costi per le compagnie ‒ ha rilevato il presidente dellʼIvass Daniele Franco ‒ perciò ci attendiamo che le misure di ristoro agli assicurati si estendano”.

Visti i minori risarcimenti, la polizza RC Auto costa in media alle imprese assicuratrici tra 36 e 41 euro in meno. Il beneficio medio per lʼautomobilista è invece di soli 14 euro. Una vera e propria tegola, invece, è quella che si abbatte sui giovani automobilisti. Secondo lʼIvass, gli assicurati di età inferiore a 25 anni sono penalizzati rispetto agli assicurati più adulti, pagando 275 euro in più in classe 1.

Ci sono però note positive: in 6 anni il calo delle polizze in Italia è stato del 22% e il divario in Europa è sceso da oltre 200 a 90 euro. Ancora alto invece il differenziale di premio tra città e città: la più cara è Napoli con 468 euro di RC Auto media, ad Aosta di 222 euro.