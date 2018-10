Su Nissan Qashqai il nuovo 1.3 TCe turbo

Un motore completamente nuovo su uno dei modelli più longevi del mercato: Nissan Qashqai . Un modo per andare sul sicuro, per sfruttare il successo del Suv (2,3 milioni di pezzi venduti in Europa dal 2007) e provare il nuovo 1.3 turbo benzina TCe Euro 6b . Un motore sviluppato insieme dai gruppi Renault e Daimler , e che quindi troveremo su tanti loro modelli, sia dellʼAlleanza che lega la Casa francese a Nissan e Mitsubishi, sia del costruttore tedesco che produce Mercedes.

Il nuovo 1.3 TCe è un motore super efficiente che sarà prodotto in un milione di unità lʼanno . Ha cilindrata piccola ma sviluppa potenze importanti (140 e 160 CV) e sʼinsinua con malizia nella crisi degli attuali motori a gasolio, sempre più “mal sopportati” dalle metropoli europee. Tgcom24 ha provato il nuovo Qashqai 1.3 turbo benzina a Barcellona , scoprendone lʼottima reattività (la coppia è nettamente superiore ai vecchi benzina in gamma) e la modernità tecnologica. È infatti un motore a iniezione diretta e, grazie al filtro antiparticolato (prima relegato soltanto ai diesel), riesce a ridurre del 25% le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e del 10% quelle di CO2.

È poi abbinabile anche al cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti (la 160 CV), sempre più richiesto dalla clientela generalista Renault-Nissan. Ma andiamo a vederli su strada Suv e nuovo motore TCe. Oltre a inquinare meno, questo Nissan Qashqai è decisamente più scattante e nel complesso brillante. La coppia di 270 Nm raggiunge il picco fin dai medio-bassi regimi e così, provato in autostrada, non fa mai mancare la giusta dose di coppia per i sorpassi. Siamo saliti poi dietro le strade di montagna che circondano la capitale catalana e il Suv risponde benissimo, anche nelle salite più dure, con sforzi sapientemente dosati dal cambio DCT. In discesa vola, ma lo fa senza mai perdere il senso di sicurezza che infonde.