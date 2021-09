Piaggio MP3 ha brevetti esclusivi, condannata per contraffazione Peugeot Motorycles

Lo scooter a tre ruote Piaggio MP3 è un prodotto unico di Piaggio e conta su brevetti europei esclusivi e tutelati . Ragion per cui il Metropolis di Peugeot Motorcycles va considerato una copia contraffatta. La conferma arriva da due sentenze del Tribunal Judiciaire di Parigi e del Tribunale Ordinario di Milano , che con pronunce emesse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, hanno condannato Peugeot Motocycles (oggi di proprietà di un Gruppo Indiano) per la contraffazione.

Entrambe le sentenze sono di primo grado, ma il Gruppo Piaggio è fiero dellʼesito favorevole perché afferma lʼesclusività dei brevetti che hanno dato vita al modello MP3. Lo scooter è infatti uno dei più tecnologici sul mercato, perché a dispetto delle tre ruote ‒ che garantiscono stabilità e sicurezza ‒ gli consentono anche inclinazioni laterali tipiche di una motocicletta tradizionale. Il Gruppo Piaggio ha investito nella Ricerca & Sviluppo del suo veicolo, che oggi vanta una posizione di leadership nel mercato di riferimento e va, pertanto, tutelato. Più volte ha dovuto intraprendere azioni analoghe anche per difendere la Vespa dalle innumerevoli imitazioni (perlopiù asiatiche).

Il tribunale parigino ha condannato Peugeot Motocycles a un risarcimento del danno quantificato in 1.500.000 euro, cui si aggiungono ulteriori ammende per violazione e spese legali. Inoltre a Peugeot Motocycles sarà inibita sul territorio francese la produzione, promozione, commercializzazione, importazione, esportazione, uso e/o possesso di un qualsiasi scooter a tre ruote che utilizzi il sistema di controllo brevettato dal Gruppo Piaggio, pena una sanzione pecuniaria per ogni veicolo oggetto della contraffazione.

Analogo provvedimento è stato deciso dal Tribunale di Milano, che ha inibito a Peugeot Motocycles sul territorio italiano l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione del Peugeot Metropolis, stabilendo 6.000 euro di penale per ogni veicolo venduto dopo il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Peugeot Motocycles dovrà anche ritirare dal commercio in Italia tutti i veicoli in contraffazione entro 90 giorni, pena un’ulteriore penale di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.