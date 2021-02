Più grinta meno “educazione”, il lato ribelle di Ford Puma ST

Il “fenomeno” Ford Puma cambia pelle . Arriva infatti una cattivissima versione ST da 200 cavalli , che (come già per la Fiesta ST) lascia liberi gli ingegneri del team Ford Performance di sviluppare le loro idee su un modello stradale. Fenomeno perché Puma si è conquistata in un batter dʼali il titolo di auto ibrida più venduta dʼItalia nel 2020 , e ormai due modelli su tre immatricolati sono ibridi. Con la versione ST mette un poʼ in disparte questʼaspetto per ampliare la gamma e cercare nuove emozioni (e nuovi clienti).

Tgcom24 lʼha provata tra gli stradoni dellʼEur e uscendo poi fuori città per osservarla nel misto, scoprendone la verve ma anche un poʼ di rumorosità. Il motore di Ford Puma ST è il 3 cilindri 1.5 EcoBoost turbo benzina a iniezione diretta ad alta pressione. Eroga 200 CV e 320 Nm di coppia, questʼultimi espressi già a 2.500 giri, cioè già alle prime accelerate. Quando si schiaccia, il 3 cilindri si dimostra “arrabbiato”, si sente la sua spinta poderosa e questo accentua un poʼ la rumorosità, come a preparare il guidatore allʼexploit di cui è capace. Sullo 0-100 il crossover stacca un 6,7 secondi da paura, mandando a benedire lʼindole da pacato crossover cittadino con cui lʼabbiamo conosciuto finora.

Negli itinerari misti, invece, la prima qualità che rivela è la buona tenuta di strada. La precisione dellʼavantreno favorisce la stabilità, ma un poʼ strappa quando si deve scalare di marcia (quasi opponesse resistenza a farlo!), per poi riprendere subito con scioltezza. Il cambio merita un discorso a parte: Ford ha optato per il manuale a 6 marce, più in sintonia con lo spirito sportivo di questa versione, un bel cambio leggero, docile, ma con rapporti non troppo corti nelle prime marce come forse avrebbe dovuto essere. Di eccellenza invece è lo sterzo, più reattivo del 25% rispetto alle altre versioni di Puma, e ben commisurato al telaio, sviluppato ad hoc per la ST.

Freni maggiorati del 17% e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S marcano la qualità dinamica del crossover, che non trascura però lʼefficienza. Per la prima volta su un modello Ford ST è stata introdotta la modalità Eco e, complici le norme UE Euro 6, in Ford hanno deciso di adottare la tecnologia di disattivazione dei cilindri anche su un 3 cilindri! In pratica, quando si marcia a bassi regimi, uno dei cilindri si spegne, e così lʼauto consuma meno. Non molto però, visto che 6,9 litri per 100 km (e 155 g/km di emissioni CO2) non sono i livelli di un campione dellʼefficienza.

Dal punto di vista estetico, Ford Puma è nato con le stimmate dellʼaggressività e Puma ST rimarca ancor di più questʼaspetto. È lʼunica versione in gamma con cerchi da 19 pollici, ha fari Full Led anteriori e posteriori e un evidente spoiler sul retro. Lʼabitacolo sportivo è chiaro fin dal primo sguardo ai sedili Recaro, contenitivi e riscaldabili, rifiniti in materiale antiscivolo per tenere saldi in posizione guidatore e passeggero anteriore. Non perde in funzionalità, visto che anche qui cʼè il MegaBox, il pozzetto nel bagagliaio che aggiunge altra capienza.

Ford Puma ST è connessa con Apple CarPlay e Android Auto, lʼinfotainment è gestito dal Sync 3 e con lʼopzionale impianto audio B&O. I prezzi di Ford Puma ST partono da 33.000 euro. Incluso è il Race Red quale colore standard, ma anche il “verde acido” si cuce al meglio con lo spirito sportivo del crossover.