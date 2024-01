Peugeot lancia i nuovi motori ibridi

Nuovi propulsori, nuovo cambio La Peugeot 208 rinnova la sua gamma e in listino introduce la nuova generazione di propulsori ibridi 48V da 100 CV (74 kW) e 136 CV (100 kW), abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti, che incorpora un motore elettrico da 28 CV (21 kW). Secondo quanto riportato dalla casa francese, questa tecnologia offre una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione fino al 15% del consumo di carburante rispetto all'equivalente motorizzazione non elettrificata. Questo perchè, nella guida urbana, il sistema ibrido a 48 V può funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità totalmente elettrica.

Ufficio stampa Peugeot

Come cambia la guida ibrida Peugeot ha spiegato quali sono i vantaggi resi dalle due nuove unità ibride in termini di risparmio di carburante, comfort e dinamica di guida. Il dato che si riferisce al 15% di risparmio di carburante equivale a una riduzione di circa 20 g/km di emissioni di CO2 (guidando come prescritto dal ciclo misto WLTP) rispetto a un motore a benzina non elettrificato con caratteristiche simili. Il motore 48V HYBRID consente inoltre un risparmio medio di carburante di quasi 1 litro/100 km (ciclo misto WLTP) o fino a 2 litri/100km in città. Per quanto riguarda invece la dinamica di guida, il sistema ibrido consente di avviare, manovrare (per parcheggiare, ad esempio) e viaggiare a bassa velocità nel traffico intenso in modalità 100% elettrica. Inoltre, quando si vuole spingere, il motore elettrico fornisce una coppia extra al motore a benzina ai bassi regimi.

Ufficio stampa Peugeot

Il listino I nuovi motori, denominati Hybrid 100 e-DCS6 e Hybrid 136 e-DCS6, sono già disponibili su tutti i livelli di allestimento. In questo modo, il listino della nuova Peugeot 208 Active Hybrid 100 e-DCS6 parte da 23.820 euro ma viene anche offerta a partire da 110 euro/mese per 30.000 km. Il propulsore Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile anche sulle 3008 e 5008, che rispettivamente sono in listino a partire da 38.520 euro nella versione Active Pack e a 40.670 euro nella stessa versione. I due modelli sono anche rispettivamente offerti a partire da 320 euro/mese per 45.000 km. Questi nuovi propulsori sostituiscono il PureTech 130 EAT8 e il PureTech 100 EAT8 e saranno disponibili nel secondo trimestre anche su altri modelli della gamma Peugeot.