Peugeot: in arrivo le nuove E-408 e E-5008, la garanzia di 8 anni per le elettriche e ChatGPT

La Casa del Leone presenta le sue novità per il 2024, annunciando non solo i nuovi modelli in arrivo, ma anche l’integrazione con ChatGPT e il programma Peugeot Allure Care.

Nel corso di una conferenza online Peugeot ha confermato il lancio dei nuovi prodotti a zero emissioni, tra cui la e-408 e la e-5008, ma ha anche presentato un innovativo programma di garanzia di ben otto anni per le elettriche e l’arrivo di ChatGPT a bordo delle su auto.

Le novità di prodotto Il 2024 sarà un anno ricco di novità. Arriverà nelle concessionarie la nuova e-3008, il SUV che promette di rivoluzionare il mercato con ben 700 chilometri di autonomia dichiarata, ma saranno presentate anche la nuova e-5008, che arriverà a marzo, e la nuova e-408. Così la gamma di modelli a zero emissioni raggiungerà un totale di 12 modelli, di cui tre veicoli commerciali leggeri.

Ufficio stampa Peugeot

Peugeot Allure Care L’altra importante novità è rappresentata da un inedito programma di garanzia, dedicato alle elettriche, dalla durata massima di otto anni. Peugeot è il primo marchio europeo a offrire una garanzia così estesa per i veicoli a zero emissioni, pensata per dare maggiore tranquillità ai clienti. Seguendo il programma di manutenzione, il programma si rinnova ogni due anni fino all’ottavo anno o fino a 160.000 chilometri e copre tutte le componenti elettriche e meccaniche, aggiungendosi alla garanzia della batteria.

Ufficio stampa Peugeot

ChatGPT integrato nell’i-Cockpit Il celebre i-Cockpit di Peugeot compie un ulteriore evoluzione grazie all’intelligenza artificiale. La strumentazione digitale vedrà infatti l’integrazione di ChatGPT, il famoso modello di AI generativa, che sarà progressivamente esteso su tutta la gamma. Tramite l’assistente vocale “Ok Peugeot” sarà possibile interagire facendo domande e ottenendo risposte pertinenti. Tutto questo è connesso anche al sistema di navigazione: ad esempio, è possibile chiedere alla vettura in quale museo è conservata una celebre opera d’arte e quale è il tragitto più breve per raggiungerlo, ottenendo il percorso in tempo reale.

Materiali riciclati e economia circolare Per quanto riguarda la responsabilità ambientale, l’impegno a lungo termine della Casa francese è quello di diventare Carbon Net Zero entro il 2038 e per raggiungere questo obiettivo ha annunciato il suo impegno nello sviluppo dell’economia circolare. Le batterie delle auto elettriche sono riparabili e possono essere riutilizzate su altre vetture o per altre applicazioni (come batterie per impianti fotovoltaici), inoltre saranno utilizzati sempre più materiali riciclati per la produzione dei veicoli (fino al 40%). Per avvicinarsi già da ora a questi obiettivi sono state annunciate delle joint-venture con Galloo e con Orano, aziende leader per il riciclo.