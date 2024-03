Peugeot e-3008: come va su strada il nuovo SUV-Coupé elettrico

La Peugeot e-3008 al lancio è disponibile unicamente con motore singolo da 213 CV (157 kW) e batterie da 73 kWh per un’autonomia dichiarata di 525 chilometri , ma nei prossimi mesi la gamma di amplierà con la versione Dual Motor a trazione integrale da 240 kW e con la versione Long Range da 170 kW e batteria da 98 kWh che garantirà secondo la Casa 700 chilometri di autonomia . La batteria e le parti elettriche sono garantite per 8 anni o 160.000 chilometri grazie alla garanzia Peugeot Allure Care.

Come va su strada

Sedendosi al volante della nuova e-3008 si viene accolti da un ambiente molto ricercato e moderno, decisamente al passo con i tempi. Una volta avviata la vettura la prima cosa che si nota è la silenziosità, migliore rispetto a quella delle normali elettriche: non si avverte nemmeno il consueto sibilo di questo tipo di motorizzazione e ad alte velocità si sentono solo dei fruscii aerodinamici non eccessivi, grazie all'otttimo lavoro di insonorizzazione fatto dai tecnici francesi. Le prestazioni non sono da sportiva – la velocità massima è di 170 km/h e lo 0-100 km/h viene coperto in 9 secondi – ma è l’assetto a dare le maggiori soddisfazioni. Complice anche il baricentro basso, grazie al posizionamento delle batterie sul pianale, la e-3008 risulta divertente tra le curve e con le modalità di guida è possibile variare il comportamento della vettura. Tra gli aspetti migliorabili segnaliamo il riflesso sul parabrezza dell'impianto audio al centro della plancia, che può essere fastidioso soprattutto in presenza di un sole molto forte.