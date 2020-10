Peugeot 3008, il restyling concilia estetica e contenuti

La Peugeot 3008 tira fuori gli artigli . Nel vero senso della parola, perché quei Led affilati delle luci diurne che “incattiviscono” il volto degli ultimi modelli Peugeot hanno davvero qualcosa di felino, artigli appunto o i canini feroci di una tigre con i denti a sciabola. È look e non solo, protagonisti del new design della Casa che ha nel Leone (guarda caso!) il suo simbolo .

Così particolari, questi gruppi ottici hanno fatto la loro comparsa sulla Nuova 208, sul giovane crossover 2008 e non potevano mancare nel restyling di metà ciclo del Suv 3008. È proprio il frontale ridisegnato lʼaspetto estetico più evidente del nuovo modello, con lʼampia calandra a scacchiera e senza cornice, sebbene siano nuovi anche i fari posteriori Full LED e sulle fiancate le prese dʼaria laterali integrate nei paraurti. Per chi amasse distinguersi ulteriormente, ecco comparire sui modelli GT e quelli dotati di GT Pack la griglia specifica con un motivo modulare. Ma le luci “feline” non sono solo belle esteticamente, hanno anche valore tecnico in funzione della sicurezza.

Implementano infatti la funzione dʼilluminazione dell’interno curva (EVS) che ottimizza la visibilità fino ai 90 km/h di velocità. Inoltre la nuova 3008 adotta la funzione “Modalità Nebbia”, che integrata nei proiettori Full LED prende il posto dei fendinebbia tradizionali. Contenuti dunque, come quelli per la sicurezza offerti dal Night Vision, per non parlare di altri sofisticati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come lʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, lʼAdvanced Grip Control che ottimizza la trazione delle versioni a trazione anteriore e il VisioPark a 360 gradi per effettuare le manovre di parcheggio in tutta sicurezza.

Gli interni della nuova Peugeot 3008 sono decisamente premium. Cʼè il nuovo i-Cockpit dotato di Head-up Digital Display, con touch screen da 10 pollici ad alta definizione. La gamma motori comprende il 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri PureTech 130 CV, con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti; sempre turbo benzina il 4 cilindri 1.6 PureTech 180 CV, solo con cambio automatico; il diesel 4 cilindri 1.5 BlueHDi 130 CV con le due opzioni di cambio. Il plus sta però nelle due varianti plug-in Hybrid da 225 CV a trazione anteriore e da 300 CV a trazione integrale. La nuova Peugeot 3008 arriverà in Italia a gennaio 2021.

